Mulero: "Parece que no somos capaces de competir al máximo nivel en ACB y Euroliga a la vez"

Sensaciones encontradas

Realmente parece que no somos capaces de competir al máximo nibvel en dos competicones a la vez.Cuando hemos acumulado victorias y buen juego en ACB hemos tenido alguna derrota en la que deberíamos haber tenido un nivel mayor.

¿Cómo lo explica?

Todos estamos viviendo una temporada muy especial. Hemos de ir día a día y no partido a partido. No sabes lo que te vas a encontrar. Nuestros vaivenes no tienen que ver con problemas físicos, porque los hemos tenido desde el principio, incluso con lesiones graves como Marinkovic. Tiene que ver con aspectos del juego. La segunda vuelta de la Euroliga va a ser más exigente que la primera y lo mismo va a pasar en la ACB. Tenemos que recuperar un nivel defensivo y de agresividad que en los últimos partidos no hemos tenido.

¿Está preocupado?

He de estarlo siempre. Quizá más tensionado. Aquí cada partido es una final tanto en Europa como en ACB que tiene un altísimo nivel.

El director deportivo de Valencia Basket ha repasado todos los temas de actualidad

Grado de confianza en Ponsarnau

Es máxima. Si no confiáramos en él al cien por cien no sería el entrenador de Valencia Basket.

Derrick Williams

Si sólo hubiéramos ganado bien cuando Derrick Williams juega bien o al contrario sería una cosa. Su rendimiento está siendo irregular. No creo que él sea el exponente del nivel de juego de Valencia Basket. Él es consciente de que debe dar más de sí. Es una persona extraordinaria y muy humilde. Sabe que debe tener más continuidad, más presencia física, más dobles esfuerzos. Por eso vino.

Josep Puerto

Se queda hasta final de temporada en Valencia Basket.

Hermansson es el ejemplo más significativo de la irregularidad del equipo

Jaime Pradilla y Martin Hermansson

Martin es muy buen jugador pero es el ejemplo más significativo de la irregularidad del equipo. Ha de mejorar a nivel defensivo y ofensivo.

Estoy contento con Jaime. En Bilbao jugó muy bien pero en Milán no tanto, pero si jugara siempre como en Bilbao no sería Jaime Pradilla, sería otra cosa. Hemos de ser pacientes, siempre ha tenido incidencia en el juego y ha sumado. No podemos exigirle más de lo que nos está dando.

Visita de Estrella Roja y Quino Colom

Con Quino tengo una buena relación. Hablé con él el lunes para ofrecerles que vinieran a València a entrenar en la Fonteta o L'Alquería. Seguro que le saludo y que ha tenido un comportamienno profesional, como el nuestro.

Bojan Dubljevic y Vanja Marinkovic

Espero que tanto Bojan como Vanja estén muy pronto con el equipo. No sé el día exacto, pero espero que la semana próxima estén incorporados con la plantilla.