Moyá: "Tengo a Mamardashvili en mi Fantasy, con eso te lo digo todo"

El ex guardameta Miguel Ángel Moyá ha pasado hoy por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para analizar la previa del choque que el domingo enfrentará a dos de sus ex equipos, Valencia CF y Real Sociedad.

¿Cómo ves el partido del domingo?

La sensación desde fuera es que el Valencia vuelve a competir. Planta cara a los equipos y salvo algún accidente puntual, está compitiendo muy bien. Con Gattuso el esfuerzo no se negocia y además hay calidad, hay velocidad, hay desborde, muchos equipos en mejor situación que el Valencia no tienen un Castillejo o un Lino que son capaces de encarar en cada balón que cogen y llevan siempre peligro a la portería contraria. Hay equilibrio y Gattuso es un amante de proponer juego, pero está claro que el Valencia es un equipo en crecimiento que parte desde cero prácticamente, con nuevos jugadores, nuevo entrenador, nuevo estilo, pero la sensación es de la que está preparado para competir. Le va a dar mucha guerra a la Real, pero la Real no es un equipo cualquiera. Ya no es un equipo en crecimiento, es un equipo hecho y consolidado, entrando en Europa los últimos años, con un patrón de juego muy definido, agresivo en la presión, creo que será un partido abierto porque Alguacil no sale a especular nunca y el Valencia te puede hacer daño a la contra.

Defendiendo la portería de la Real en un partido ante el Valencia CFLFP





De portero a portero. ¿Qué opinas de la figura de Giorgi Mamardashvili?

Me alegra esta pregunta. Es el mejor movimiento de mercado que ha hecho el Valencia en los últimos tiempos, es verdad que, si sigue así, será difícil retenerlo, pero el club ha hecho muy bien en quedárselo y renovarlo. Me parece que ahora mismo es uno de los mejores porteros de LaLiga, sin ninguna duda. De los sub-23 de Europa, junto a Diego Costa del Oporto, es el que más me gusta. Me recuerda mucho a Courtois, con mucha envergadura, muy alto pero ágil por bajo. Es decidido, arriesga y domina bien las dos piernas y si puede bloca. Con decirte que es mi portero en el Fantasy, creo que te lo digo todo.

¿Puede pasarle factura a la Real el estar jugándose la primera fase del grupo en la Europa League de cara al choque del domingo?

El cansancio para mi no es factura, yo soy de la opinión de que la mejor manera de entrenar es competir. Es como el que tiene un concierto y toca la guitarra, cuánto más veces ensaye mejor llegará al concierto. Los gestos, los mecanismos, cuántos más veces los repitas, mejor seguro para el equipo. Lo único puede ser las lesiones, por lo demás, todo es positivo.

Llegan los dos equipos después de perder sus dos últimos partidos. ¿Quién crees que llega más necesitado al partido?

No tengo una respuesta precisa. Diría que los dos llegan necesitados. El Valencia no quiere despegarse de los puestos de Europa después de la derrota con el Barça y la Real Sociedad tiene delante de ella, el escenario de ser el cuarto equipo este año porque el Sevilla veo muy difícil que llegue a escalar hasta tan arriba después de su inicio de temporada. El Betis está muy decidido a plantar cara, el Villarreal irregular, pero está en la pelea, por eso ninguno puede dejar escapar los tres puntos del Reale Arena. Si yo fuese entrenador diría a mi equipo que fueran atrevidos y hacia adelante, antes del Mundial los equipos deben recaudar los máximos puntos posibles y estas dos jornadas que quedan tienen que ser como finales para todos los equipos, cada uno con su objetivo.

Sin Silva, Sadiq, Kubo, Oyarzabal….¿Brais Mendez es lo más destacable de esta Real?

Sin duda Brais está destacando con un gran nivel y es determinante. Asiste y marca goles. Y también la irrupción del chaval Pablo Marí, salvando las diferencias, veo en él un recambio natural de Silva a corto-medio plazo. Luego la jerarquía de Merino, el asentamiento definitivo de Zubimendi y con un portero con muchas porterías a cero. La vuelta de Carlos Fernández, Sorloth ha dado un paso al frente, creo que la Real, a pesar de las bajas, es muy competitiva.

Moyá, comentarista de lujo en Movistar TVMovistar TV





En la Valencia futbolística se habla de las declaraciones de Gattuso de que el club no le exigía llegar a Europa como objetivo. Como ex futbolista, este tipo de mensajes, ¿puede llegar al vestuario y que la gente se relaje habiendo rebajado el listón de las exigencias?

No, de ninguna manera. Creo que cuando hablas en clave de vestuario, al futbolista lo que le gusta es que tengas un mensaje con dosis de realidad. Lógicamente, una cosa es hablarles de realidad y otra es no dejarles creer o no dejarles soñar. Pero es bueno que el entrenador si quiere ser ambicioso, ponga un mensaje de realidad, marcar unos primeros objetivos que seguramente tendrá Gattuso de puertas para dentro con la plantilla, pero yo creo que el Valencia, de verdad, este año es competitivo, y si se lo creen, si le acompaña un poco la fortuna, con jugadores con personalidad como Guillamón, como Yunus que es el jugador más diferencial del equipo ahora mismo cuanto está bien, yo creo que se puede competir muy bien. Es normal que Gattuso vaya variando el mensaje a lo largo de la temporada, eso es muy típico de los entrenadores.