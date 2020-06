Morales se quiere retirar en el Levante UD: “No todo es el dinero”

Morales piensa en azulgrana y con el corazón granota. A pesar de que la renovación tendría que haberse cerrado hace un año, el capitán del Levante UD se mantiene firme públicamente en su deseo de continuar en el Ciutat de València hasta que cuelgue las botas. Así lo ha señalado en una entrevista en Deportes COPE Valencia. “Desde el primer momento en el que me dieron la oportunidad de jugar en Primera división tenía claro que quería acabar aquí porque soy muy agradecido y si no hubiese sido por la oportunidad del Levante UD yo no estaría aquí”, ha dicho Morales.

El capitán del Levante UD, como contó en su día COPE, ha rechazado suculentas ofertas del fútbol chino y quiere acabar su carrera en València. “Siempre me ha pasado, cuando era un niño estuve hasta juveniles jugando con mis amigos porque era donde disfrutaba. No tuve la necesidad de jugar en la cantera de ningún equipo. Soy un chico que valora estar a gusto, estar bien y con la familia y mucho más allá que el dinero. En la cuarentena me ha hecho pensar que no todo es el dinero, hay cosas más importantes. Hay que ser agradecido con esa gente que te da estas oportunidades. A mis amigos y familia no les sorprende. Incluso a mi agente. La confianza es mutua con el club y no necesito mucho para ser feliz y he podido vivir mi vida dedicándome a lo que me gusta, que mucha gente tampoco lo puede decir”, ha resaltado.

Apretado económicamente por el límite salarial, el Levante UD aplazó la renovación de Morales para este verano, pero la crisis de COVID-19 ha dejado su nuevo contrato en el aire. Pero pese a esta situación compleja a nivel económico, Morales está tranquilo. “El club ha tenido una serie de circunstancias, como el FairPlay financiero, que no se pudo llevar a cabo la renovación a principio de temporada, lo acepté y no pasa nada. Estoy muy tranquilo, se llevará a cabo tarde o temprano porque queremos seguir compartiendo los caminos. Si se llega a un buen puerto, lo mismo da que se haga al principio o al final. Todo está encaminado a que haya una renovación. Ya en su día cuando nos sentamos para valorar la situación tanto el club como yo dimos el visto bueno para seguir hasta que me aguanten las piernas en el Levante UD. Todo lo marca lo deportivo y a lo mejor llegará el momento en el que Morales no tenga el nivel exigido para la competición. Al final todo tiene un fin en el fútbol pero espero que sea muy lejano”, ha resumido.

En su primera entrevista en COPE después de la crisis del coronavirus, el jugador madrileño ha confesado que lo pasó mal en la última parte del confinamiento. “Sí que es verdad que me considero una persona que pasa tiempo en casa. Al principio lo llevaba bien, pero la semana de antes de volver a entrenar tuve un poco de ansiedad por la prohibición de salir de casa y esa sensación de agobio la he pasado durante tres o cuatro días casi al final”.

El capitán del Levante UD también ha valorado el partido del viernes en Mestalla: “Será disputado, bonito, como son los derbis contra el Valencia. Pelearemos por llevarnos el derbi y dentro de esa rivalidad sana el que más méritos haga se lo llevará. Intentaremos trabajar durante 90 minutos para minimizar sus virtudes”.