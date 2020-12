Maxi no jugó en Granada por castigo

Un nuevo incendio en medio del volcán en erupción constante que es el Valencia CF. La alineación titular en Los Cármenes ante el Granada, sorprendía a la mayoría de los aficionados valencianistas. Las bajas condicionaban el equipo titular. Llamaba la atención la suplencia de Yunus Musah dando entrada a Jason por segunda jornada consecutiva pero, sobre todo, la suplencia de Maxi Gómez era algo que nadie entendía en la previa de un partido vital para las aspiraciones valencianistas en su lucha por alejar los puestos de descenso.

Es cierto que el charrúa arrastraba molestias en la rodilla en las últimas semanas. Molestias que le han hecho perderse los dos únicos partidos en los que el uruguayo no ha jugado esta temporada: Elche y Deportivo Alavés. En el resto ha sido titular indiscutible. Hasta Granada. Pero las molestias no son el motivo de su suplencia. Javi Gracia castigó al delantero con el banquillo y ni siquiera tuvo minutos en un partido que acabó con derrota y en el que sin duda, se antojaba necesaria la aportación de Maxi. Pero Gracia no está contento con la actitud del jugador en las últimas semanas. Según ha podido saber Deportes COPE Valencia, el comportamiento del delantero en los entrenamientos, su distancia con el técnico se ha ido haciendo notable y el navarro ha decidido

cortar por lo sano. Su decisión ha sido la suplencia y ahora hay que ver si esa decisión, tiene continuidad.

Gracia cuenta con el apoyo del núcleo duro del vestuario: Gayá, Paulista, Soler, Jaume, Wass….pero empieza a tener sus detractores y cada vez se van significando más de puertas para dentro en Paterna. El enfado de Kangin Lee es público y notorio. Lo hemos contado en Deportes COPE Valencia, el coreano no quiere renovar con el Valencia. Y está dispuesto a buscar una salida. Kangin es muy cercano a Maxi en el vestuario. Maxi ya se significó en su día cuando estaba candente la salida de Ferran Torres hacia el City. Ahora el uruguayo parece posicionarse a favor de la corriente de Kangin. Corriente en la que también navegan jugadores como Sobrino o Jason…. Hay otros subgrupos en el vestuario pero, de momento, son minoritarios y no hacen ruido. Sin embargo, ya se sabe que los malos resultados acaban destapando las malas vibraciones en un colectivo.

Esta vez los jugadores han topado con un entrenador al que parece no importarle las posibles consecuencias y está dispuesto a llegar hasta el final imponiendo su ley en el vestuario. Ya se sabe que un vestuario en contra es mortal de necesidad para un entrenador, pero con Gracia podrían chocar en hueso porque el navarro parece liberado de esa presión. Si lo tiran, no caerá en depresión. Es al menos lo que parece evidenciar. El lunes el Cádiz visita Mestalla. El equipo está en puntos de descenso. En condiciones normales el técnico estaría fuera pero, quién sabe cuántos comodines le quedan a Javi Gracia. Hay que ver cual es su decisión respecto a Maxi Gómez de cara al partido del lunes. Volver a la normalidad y ponerlo en el once. O volver a sentarlo en el banquillo con lo que abriría definitivamente la grieta en la relación entrenador-jugador.

A nadie se le olvidan las palabras del presidente Anil Murthy en la última junta de accionistas “tendremos que seguir vendiendo jugadores”. Maxi es una golosina muy apetecible. Y si no juega, si el conflicto va a más, no cabe duda que será el propio jugador el que intente una salida sabiendo de la necesidad del club. Un nuevo ‘caso Kondogbia’.