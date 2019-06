“Era inimaginable volver al Levante UD. Es un sueño”

¿Con qué cargo llega Manolo Salvador al club?

Yo creo David Navarro y un servidor hemos venido para trabajar codo a codo. A pesar de la existencia de una figura de cargo, no se realizará nada si alguno de los dos está en contra. Vamos a trabajar en consenso y la realidad es que hay una área deportiva y que se trabajará en equipo.

¿Qué Manolo Salvador nos vamos a encontrar en esta nueva etapa?

Vengo con una ilusión tremenda. Sabiendo los errores de la campaña pasada y con las tareas realizadas. En el caso del Granada había un proyecto de tres años y todos en el club sabíamos que iba a ser muydifícil porque fichamos 23 jugadores nuevos. El gran problema con el club nazarita es el cambio de filosofía en el que yo no estaba muy de acuerdo. El 80% de los jugadores que ha subido a Primera División es la plantilla que creamos de la nada. A partir de ahí, entiendo al socio del Levante, y que tenga esa sensación de poder volver al pasado pero se tienen que quedar que vengo con todo, que aterrizo con otro chip, que voy a desvivirme para mejores los números de mi primera etapa.

¿Respecto a la etapa del Levante UD sabe lo que se hizo mal y lo que hay que modificar?

En aquella etapa lo que se hizo mal fue la toma de decisiones de forma verbal. En plena pretemporada se renovó a un entrenador sin estar plenamente convencido y fue una época de incorporaciones muy dura para mí porque todo lo que se habló previamente no fructificó nada. El presidente me lo repitió muchas veces y eso fue el primer paso para que ese año no funcionara nada. Yo creo que ha sido la peor temporada a nivel de conexión con un técnico.

¿Imaginaba volver al Levante como director técnico?

Volver es un sueño. El club ha crecido mucho a nivel social y estructuralmente. Es un sueño volver. Yo creo que era inimaginable volver al Levante UD y esta oportunidad la afronto con toda la ilusión del mundo y dentro de mi conocimiento, lo voy a dar todo. Espero que no me toquen mucho la plantilla, porque creo que tiene bastante calidad y con alguna incorporación podemos ser un gran equipo.

¿Cuál es su primera reacción cuando le llama el Levante UD y cuándo se produce?

Me mandó un whatsapp el presidente y me comunicó que quería reunirse conmigo. Yo sabía que si nos íbamos a ver era para afrontar la realidad del club, aunque te deja con la duda. La llamada se produjo hace un mes y allí me preguntó cuál era mi opinión sobre la situación deportiva del equipo.

¿Es Manolo Salvador el que introduce a David Navarro o lo introduce el presidente?

Es una cosa mutua. Yo con David Navarro siempre he tenido muy buena relación y con mi llegada aquí, se lo comenté a Quico Catalán y me dio su visto bueno. A nivel de contactos, él es una persona muy preparada y yo también lo tuve en mente desde el primer momento.

¿Continuarán Herni, Sancho, Aizpurúa y Mora?

Esto es un primicia. Sí, estarán en el club. Visionando fútbol, más de fuera, haciendo informes. Realizarán las tareas de scouting. Incluso puedo avanzar que aún nos faltan algún otro nombre más, porque vamos a tener alguna área externa. Herni también. Para mí es muy trabajadora y muy preparada. Todos dicen que tiene el carácter que tiene pero yo no he tenido ningún problema con él. Saberlo llevar y a trabajar. Si él trabaja en equipo no tendrá ningún problema.

¿Campaña continuará en el Levante UD?

No depende de mí. Para mí es fundamental. Quico y el entrenador saben que es un jugador clave en el sistema y creo que el club no tiene la necesidad de vender. Como con Lerma tiene una cláusula (60M€) pero hay un acuerdo por una cantidad (para salir). Ojalá no vengan con 30 millones a por él.

¿Borja Mayoral continuará en el Levante UD?

No damos por perdido a Borja. No queremos que venga tarde como la temporada pasada y eso hizo que le costara un poco más incorporarse. Creo que es un jugador con mucha capacidad para jugar en el club. El Madrid quiere venderlo y la Real Sociedad le ha hecho una oferta. Esperemos que no cuaje. Los jugadores juegan donde quieren y esperemos que Borja quiera jugar en el Levante UD.

¿Kangin Lee jugará en el Levante UD la temproada que viene?

Nosotros estamos valorando muchas opciones. A día de hoy no nos hemos puesto en contacto con el Valencia CF para su llegada. A raíz de las negociaciones de Rubén Vezo, es posible que se haya hablado un posible interés. Kangin tiene un potencial enorme y seguro que en el futuro tiene muchos números para ser un gran jugador.

¿Cuál es la situación de Vezo?

Estas negociaciones las lleva el propio presidente. Quico Catalán es muy optimista, al jugador sí que le gustaría continuar en el club pero parece ser que tiene algunas otras ofertas. Su estancia aquí fue muy buena y su aportación fue muy importante.

¿Roger Martí continuará en el equipo?

Dependerá de él. El club sí que cuenta con él. Es un jugador importante porque tiene mucho gol pero si no tiene voluntad y no está a gusto con el rol en el equipo, él decidirá donde va.

¿Las posibles salidas del Levante UD son Vuckevic, Dwamena y Moses Simon?

A día de hoy, no se ha hablado nada de sus posibles salidas. Hemos estado con el míster y no han sonado sus nombres. De todas formas, la decisión de continuar o no está en sus manos si no les gusta el rol adjudicado en la plantilla.

¿Soldado puede llegar al Levante UD?

A día de hoy, no nos hemos puesto en contacto con ellos y sabemos que es un jugador que termina contrato y que sería una buena opción. Pero antes que él tenemos que cerrar los diferentes frentes como Borja Mayoral u otras salidas del equipo. Parece ser que estas informaciones son externas al club.