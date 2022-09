Mamardashvili, el portero de los 100 millones

El valencianista puede respirar tranquilo. Al menos, de momento. Hoy se ha hecho oficial la noticia que adelantó Deportes COPE Valencia el pasado 24 de mayo: Giorgi Mamardashvili renueva hasta junio de 2027 con el Valencia CF y pasa a pertenecer al club de los 100 millones de euros. Esa es su claúsula de rescisión a partir de ahora. Convertido en una de las revelaciones de LaLiga, unos de los porteros más en forma del continente europeo y con mayor proyección, era una pieza codiciada en el mercado para los clubes poderosos del fútbol mundial. De hecho, tal y como contamos en COPE, en los últimos días del cierre del mercado de fichajes estival, los representantes del guardameta recibieron la llamada de un club Champions que estaba dispuesto a pagar su claúsula de 20 millones de euros.

Mamardashvili llegó al Valencia CF cedido por el Lokomotiv de Tiflis en el verano de 2021 y con la idea de que fuera el portero del Mestalla y el tercer o cuarto portero de la primera plantilla. No obstante, las lesiones de Jesper Cillessen y Jaume Doménech y sus buenas actuaciones en pretemporada hicieron que fuera titular en el arranque de la Liga. El Valencia CF ejerció en diciembre de 2021 la cláusula de compra que tenía sobre el portero más joven de la historia en debutar con la camiseta del Valencia CF.

Mamardashvili renueva hasta junio de 2027





En su primera entrevista tras confirmarse su renovación con el Valencia CF, el meta georgiano se mostró feliz y encantado por continuar en Mestalla las próximas cinco temporadas, hasta 2027. "Estoy muy contento y muy feliz por renovar con el Valencia CF. Quiero estar muchos años aquí y seguir creciendo como futbolista. Formar parte de un equipo y un proyecto ilusionante. Quiero jugar muchos partidos aquí y trabajo todos los días. Tenemos un entrenador nuevo y jugamos un estilo diferente. Somos un equipo joven, pero mejor. Mestalla siempre es increíble. Me gusta mucho, la gente también. Todo, me gusta mucho. El último año fue increíble para mí. Jugué en LaLiga con 21 años y fue increíble. Después perdimos la final de la Copa del Rey, pero no pasa nada. Quiero ganar un título aquí".

El georgiano es ya, uno de los mejores porteros de Europa





