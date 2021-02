Luis García, Juan Ignacio Martínez y Tito reviven los éxitos del Levante UD

A dos partidos de una final. Así se encuentra la afición levantinista, en las horas previas al doble enfrentamiento con el Athletic Club de Bilbao. Este jueves, en San Mamés, arrancan las semifinales de la Copa del Rey para el Levante UD. Por segunda vez en sus casi 112 años de historia, el conjunto que hoy dirige Paco López buscará la épica para una entidad, que tal y como reconoció uno de sus iconos en COPE, Vicente Iborra, “ha vivido más desencantos que alegrías”.

Es tal la magnitud de la cita que, para algunos seguidores del club de Orriols, estamos ante el mejor equipo, la mejor plantilla y cuerpo técnico, en la historia reciente granota. Por eso, en Deportes COPE, lejos de comparar, hemos querido rememorar junto a los protagonistas de sus hazañas más recientes, los logros obtenidos por el Levante UD.

Preciado manteado

El primero que nos viene a la mente, es el Levante UD de Manolo Preciado, que en gloria esté. Temporada 2003-04. Casi 40 años después, el club regresó a Primera División. Para recordarlo, hablamos con Vicente Blanco ‘Tito’, uno de los líderes de aquel vestuario. “Muy positivo todo. Fue un año impresionante, y mira que yo venía de un ascenso con el Real Murcia justo la temporada anterior. Fue algo impresionante de cara al aficionado. Eran muchísimos años sin estar en Primera. Después de 40 años lograrlo, quedó para la historia. Yo que fui uno de los que tuvo la suerte de participar, con un entrenador que dejó huella en solo una temporada como Manolo Preciado. Pude disfrutarlo y ver cómo lo disfrutaron nuestros aficionados”, recuerda Tito. Aquel equipo sacó el autobús descapotable por las calles de València, y fueron miles de levantinistas los que lo acompañaron en su trayecto hasta la Plaza del Ayuntamiento. La ciudad teñida de azul y grana. Mora, Descarga, Rubiales, Carpintero, Jofre, Reggi, Rivera… todos comandados por Preciado. Inolvidable.

Once del Levante con Tito arriba a la izquierda

Lo siguiente a destacar nos lleva al verano de 2008. Una concentración de pretemporada en Oliva, con el equipo en Segunda División y la institución partida en mil pedazos. Allí apareció Luis García Plaza. Una temporada después, tras una segunda vuelta para el recuerdo, de nuevo ascenso a Primera División. Un auténtico milagro el conseguido por aquella generación. “El Levante ha pasado malos momentos durante su historia, pero aquel fue uno de los más. Estuvo al borde de la desaparición. El ascenso se fraguó en el primer año. El segundo fue la consecuencia del trabajo en el primero. Fue muy importante para el club lograr ascender e ir saldando la deuda poco a poco. Fue el año del Centenario. Será muy recordado siempre”, nos cuenta Luis García.

Luis García en la fiesta del ascenso

Sobre la comparación, el entrenador del RCD Mallorca asegura que “no creo que haya un Levante mejor que otro. Las circunstancias son diferentes. El actual, el de Paco, es de admirar todo lo que están consiguiendo. Pero oigo cifras que manejan y ya nos somos ese Levante tan pequeño. Es un equipo asentado, con dinero, con presupuesto que tiene que ir creciendo y ahí está el trabajo de Paco y el de todo mundo. Todos han sido buenos: el de Paco, el de JIM, el de Preciado que en paz descanse. Cada sitio con sus circunstancias. La historia no se compone de un solo Levante sino de la suma de todos. A lo mejor hay un Levante en Segunda B mejor que estos cuatro. Cada momento tiene su importancia”, sentencia el entrenador.

Juan Ignacio en la previa de la Europa League

Los recuerdos, las adversidades, innumerables. “Una situación muy caótica. Los jugadores se querían ir todos. Recuerdo que el césped estaba destrozado porque estaba todo el mundo en huelga, los empleados se querían ir. Estaba Paquito (Fenollosa) y Miguel Ángel Ruiz. Nada más, era así. Yo firmé un contrato y el presidente que estaba me dijo: ‘tú firma el contrato pero yo me voy a ir’. Era una situación muy complicada de explicar. Lo que más me guardo de todo es el vestuario. Fue algo muy bonito lo que se gestó ahí dentro. Tengo cariño con Rubén, Miguel, Juanfran… con los que sea. Como no había dinero nos fijábamos en lo personal, en sus valores. Fue tremendo. Situaciones caóticas: nos cambiábamos en dos vestuarios, sin agua caliente… y se logró un ascenso”, recuerda con nostalgia Luis García.

Sobre el Levante UD actual, Luis García se deshace en elogios y piensa en superar la eliminatoria. “Yo creo que hay que definir dos cosas: la parte estructural del club, eso otro club.No tiene nada que ver. Club estable.La Ciudad Deportiva, el estadio, su masa social…es un club que reúne los requisitos que antes faltaban. Paco no lo está haciendo bien, lo está haciendo muy, muy bien. Está llevando ilusión a todo el levantinismo. Ojalá nos podamos plantar en una final. Es una oportunidad única. Somos capaces de eliminar al Athletic Club. Se me ponen los pelos de punta de pensar en la final”.

Tras la emoción vivida con Luis García, saltamos al verano de 2011. Su protagonista: Juan Ignacio Martínez. El técnico que llevó al Levante UD a jugar por primera vez en su historia en Europa. Puso líder al equipo en La Liga. Quedó sexto, estuvo a punto de meterse en Champions y terminó escribiendo su nombre con letras doradas en el club. “Es inevitable decir que el Levante UD es el equipo que me ha dado el prestigio deportivo. He estado en muchos clubes pero realmente el Levante, cuando consigues el hito de llegar a Europa, se triplica lo conseguido. Las comparaciones son difíciles, lo que está consiguiendo Paco López durante tanto tiempo, es imposible pensar en el Levante así. Era un equipo siempre en el alambre, consolidado, sin sufrir salvo en Girona. Eso dice mucho de ese talante de Paco y del club. La plantilla súper equilibrada que tiene”, asegura el bueno de JIM.

Tito fue quien apostó por Paco López

Sus recuerdos, en azul y grana, imborrables. “Son muchos y muy bonitos todos. El primero, mi primera victoria, en casa contra el Real Madrid, con un golazo de Koné. Ni en el mejor de mis sueños. Veníamos de dos empates a domicilio, en Getafe y Santander. Ahí se encadenó el 70% de la permanencia, con siete victorias consecutivas en Primera. ¡Eso es impensable! A partir de ahí, me acuerdo de los medios, la sorpresa, soñar… Recuerdo el penalti que le para Munua en Sevilla a Negredo. Y la mala suerte de no contar en los últimos partidos con Aruna (Koné), porque creo que habríamos estado para Champions. Recuerdo la previa de Escocia, con Pape Diop sin un documento para poder bajar. El grupo, el equipo era genial. Recuerdo los primeros días en La Manga, con los capitanes. Era un club muy familiar. Estabas en casa. El mítico Paquito Fenollosa. No tengo más que agradecimientos. Mi presentación en medio del Ciutat, y Raimon preparando una paella en El Raconet. Hermoso todo”.

Roger celebra el gol ante el Villarreal

Tito fue el encargado de apostar por Paco López como recambio de Muñiz. Así ve el ex director deportivo la eliminatoria copera. “Lo veo posible, con muchas opciones. Muy difícil, contra un gran rival, pero tenemos equipo, entrenador, un grupo en ese vestuario que desde fuera da la sensación que se ha levantado. Demostrando que lo importante es el grupo. Lo veo con muchas opciones, esa es la realidad”. Ojalá.