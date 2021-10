Luciendo medallas

Los seis medallistas paralímpicos que pertenecen al Proyecto FER han vuelto a casa. Prácticamente un mes después del éxito cosechado en Tokio, Héctor Catalá, Kim López, Ricardo Ten, Miriam Martínez, Héctor Cabrera e Iván José Cano Blanco (este fue el orden cronológico en el que llegaron los podios) han coincidido en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso con Juan Miguel Gómez, director de la misma.

Arranca el acto homenaje a los seis medallistas de #Tokio2020. pic.twitter.com/eSjDF1FuGy — Proyecto FER (@ProyectoFER) October 4, 2021

Esto es lo que han dicho al respecto los seis deportistas:

Héctor Catalá: “Acabé la prueba completamente agotado, pero aún disfruto de recordarlo. Ahora estoy pensando ya en nuevos retos. Tras los Juegos mi rendimiento ha caído un poco, pero no me canso de esto y ya pienso en lograr más cosas. Yo disfruto mucho. Esto es mi vida. No sé me está haciendo larga la temporada y espero estar arriba del podio en el Mundial de noviembre”.

Kim López: “El hecho de estar aislados en la Villa Olímpica, sin poder salir, sin tener más contacto que con la propia delegación española ha hecho que seamos una piña. Ha salido un grupo muy cohesionado y hemos sumado todos en busca del mismo objetivo. En lo personal, lo dije y lo sigo diciendo, estoy capacitado para lanzar el peso por encima de los 18 metros y voy a seguir trabajando para que me salga en una gran competición. Mi idea era operarme de la rodilla nada más regresar de Tokio, pero no lo voy a hacer, ahora me encuentro muy bien como para estar seis meses parado”.

Ricardo Ten: “Una medalla compartida como la que conseguí en Tokio sabe muy bien. Tiene mucho de responsabilidad compartida, porque si fallas no te estás decepcionando tú mismo, sino que hay un equipo detrás, unos compañeros que han dado el máximo y otros que se han quedado sin poder ir. Ahora vamos a intentar llegar a París. Cada año que pasa es más complicado, pero es verdad que desde que cambié de deporte he seguido mejorando y por eso tengo confianza en mí mismo, por lo menos lo voy a intentar”.

Miriam Martínez: “Lo pasé muy mal los días previos. Mi enfermedad volvió a aparecer justo tras la inauguración de los JJPP y creía que no iba a ser capaz de competir. El día anterior, Kim y Héctor me estaban ayudando, incluso, a levantarme. Hicimos una simulación en el gimnasio y yo pensaba que iba a ser complicado lanzar. Durante la competición no quise ni mirar a mis rivales, no quería saber nada hasta el final. Había llegado a lanzar 11 metros en los entrenamientos, por eso quiero volver pronto a una gran competición e ir a por todas”.

Héctor Cabrera: “Ha sido el año más duro de mi vida. He luchado contra una lesión muy grave y a contrarreloj para llegar a los Juegos Paralímpicos. Un mes antes de Tokio le dije a mi entrenador que me dejaba el deporte. No tenía absolutamente ninguna confianza en mí y en mis posibilidades. He tenido que tirar de cabeza y, gracias a ello, en Tokio saqué mi mejor versión”.

Iván Cano: “Llegué a los Juegos y salté más que en toda la temporada. El estadio, la motivación de estar en una competición de ese calibre. Quiero luchar con los mejores y traerme el oro en París”.