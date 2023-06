Los detalles de la campaña de socios del Valencia CF

El Valencia CF ha puesto hoy en marcha la campaña de abonos para la temporada 2023-2024 bajo el lema "Juega Mestalla. Jugamos todos". La entidad che mantiene los precios de la pasada temporada en casi todas las zonas de la grada y da continuidad a las medidas de las temporadas anteriores. Además, crea un nuevo portal del socio y aspira a agilizar la entrada al estadio a través de tornos con tecnología NFC.

JUEGA MESTALLA, JUGAMOS TODOS ???



?? Descubre la campaña de Socio VCF abonado para la temporada 23.24: https://t.co/rX68uAS0ja#ADNVCF ?? — Valencia CF (@valenciacf) June 14, 2023

Los precios de los abonos van desde los 250 euros de la Grada de Animación (una de las pocas que aumenta su precio y vuelve al de hace dos temporadas) hasta los 1.640 euros de la Tribuna Central. Se trata de las mismas cifras que la temporada pasada.

Se mantienen también los descuentos. Un 10% para los accionistas en caso de tener un mínimo de once acciones registradas antes del 28 de mayo de 2023. El abono infantil se mantiene al 50% para los menores nacidos después del 1 de junio de 2007. Para los jóvenes entre 16 y 25 años (nacidos desde el 1 de junio 1998 hasta el 31 de mayo de 2007) habrá un 10% de descuento, el mismo que podrán disfrutar los mayores de 65 años (nacidos antes del 31 de mayo de 1968). Asimismo, los socios que asistieran al 100% de los partiodos de la temporada pasada tendrán un 15% de descuento, mientras que los que lo hicieran a un 80% tendrán el 10%.

Se mantienen los descuentosFoto: Valencia CF

La temporada pasada, el Valencia CF volvió a abrir el período de nuevas altas después de varias temporadas sin haber podido hacerlo. Entonces registró 5.000 abonados nuevos. Este año, esa posibilidad está abierta de nuevo entre el 18 y 26 de julio. Antes el abonado tendrá que hacerse Socio VCF, como explica el club en su dossier explicativo.

El Valencia CF ha creado también el Portal del Socio para poder hacer todas las gestiones a través de internet, no solo en el proceso de renovación sino durante toda la temporada. También existirá flexibilidad para pagar el pase en tres, seis o nueve cuotas. El abono se renueva de forma automática siempre que no se diga lo contrario. En el portal del socio se pueden verificar los datos personales y modificarlos hasta el 25 de junio. A partir de esa fecha no se podrá hacer ninguna modificación y si no el socio no ha elegido la financiación se renovará automáticamente cobrando el importe completo del abono en un sólo recibo el día 5 de julio de 2023.

En caso de que un abonado quiera cambiar su asiento de sector, debe en primer lugar renovar en las condiciones en que está en este momento y posteriormente se realizará el ajuste. Cabe recordar que el Valencia CF superó la pasada temporada los 36.000 abonados