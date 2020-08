Los capitanes del Valencia CF se reúnen con Murthy y Javi Gracia

Estaba claro que la carta del presidente Anil Murthy publicada el viernes, con nocturnidad y alevosía, iba a levantar ampollas en el seno del vestuario. Lejos de aminorar el clima de tensión entre la afición y la propiedad en las últimas semanas, la carta aviva el fuego. Es gasolina y esta vez, las chispas salpican a los jugadores que se han sentido señalados en algunas de sus desafortunadas apreciaciones.

La más contundente y que más daño a hecho, es la que habla de las salidas de futbolistas. A la necesidad económica de abrir la puerta y dejar salir, Murthy ensucia la explicación con un feo gesto hacia los jugadores que tienen el cartel de transferibles, “debemos vender jugadores con dos años o menos de contrato y salarios altos. Además, algunos están envejeciendo y son propensos a sufrir lesiones. No podemos mantenerlos y no deberíamos”.

Gayà ejerce como primer capitán tras la salida de Parejo

Un infortunio más de una cadena de despropósitos en la gestión de Meriton. Por eso, los capitanes, Gayá, Jaume y Rodrigo -Kondogbia está ausente por enfermedad-, se reunieron el sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna con el presidente valencianista para luego trasladar el sentido de la reunión al resto de jugadores en el vestuario.

Los pagarés del segundo plazo de las nóminas de los jugadores vencen en 2021

Pero no sólo existe preocupación y descontento con la carta del presidente. A los futbolistas se les adeuda el segundo plazo de sus nóminas. Cobran en enero y en junio, pero en junio la caja estaba vacía y el club les extendió unos pagarés. La sorpresa para los jugadores es que los pagarés no eran a tres meses, si no que tenían vencimiento de 2021, algo que no gustó al vestuario y así se lo trasladó a los capitanes para mantener una reunión con Anil Murthy. El presidente explicó la complicada situación económica por la que atraviesa el club. Apoyado principalmente en el argumento de los efectos de la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que los jugadores ya aceptaron un ERTE de reducción de salario que desató algunos desencuentros entre la plantilla y los dirigentes.

Rodrigo es un peso pesado del vestuario

De la reunión del sábado salieron buenas intenciones pero la misma preocupación hacia la estabilidad del proyecto económico y deportivo del club. Con esa información, hoy los capitanes se han reunido con el técnico Javi Gracia mientras el resto de la plantilla se ejercitaba sobre el césped de Paterna. Javi Gracia quiere, por sus métodos y su forma de trabajo, que nada se le escape. Por eso ha querido mantener un diálogo con los capitanes para transmitirles su apoyo y buscar su compromiso ante esta difícil situación que espera sea momentánea. El técnico navarro le ha pedido a sus jugadores que intenten aislar los problemas “externos” cuando entran al vestuario y cuando se trata de trabajar. Gracia cree a pies juntillas en que una buena pretemporada es la única base que existe para poder afrontar una temporada con garantías plenas y quiere a sus jugadores al 100% en el exigente trabajo diario sobre el césped. Por eso, transmitiendo cercanía y comprensión, les pide a sus jugadores, el profesionalismo que sabe que tienen cuando se habla sólo de fútbol.