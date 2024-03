Locura de Primera en el Ciutat de València

Un gol de Dani Gómez en el minuto 94 firmó la remontada del Levante UD (3-2), que fue capaz de darle la vuelta en la segunda parte a un encuentro que tenía claramente dominado el Elche con dos goles de ventaja y, con este triunfo, el equipo levantinista se engancha a la pelea por el ascenso a Primera.



El partido cambió en el minuto 62, cuando Tete Morente estrelló en el larguero un cabezazo que pudo ser el 0-3. Apenas cinco minutos después el Levante aprovechó un penalti transformado por Dela para meterse en el partido; menos de diez minutos más tarde Brugué empató el choque y Dani Gómez desató la locura en el Ciutat de València con el 3-2.



Con sistemas de juego similares sobre el césped, los primeros minutos fueron claramente para el Elche, que antes del primer cuarto de hora ya había llegado con peligro a la meta del Levante. No falló Tete Morente en su segunda ocasión y de cabeza tras un gran centro de Aranu desde la derecha colocó, merecidamente, el 0-1 (m.22)



El Levante fue incapaz de reaccionar al gol visitante y sólo Fabrício, con alguna carrera esporádica, generó alguna situación incómoda para el Elche. Sin encontrar la forma de hacerle daño al rival, el Levante acabó la primera parte silbado por su hinchada y sin chutar a puerta.



El equipo de Beccacece, muy sólido de principio a fin del primer acto, tuvo en la cabeza y en el pie de Rodrigo Mendoza el segundo gol, pero se fue al descanso sin esa ventaja más amplia que habría merecido.



Lo que no logró antes del descanso lo consiguió el Elche en la reanudación, con un remate en el primer palo de Mario en un saque de esquina (0-2, m.50). Pudo sentenciar enseguida el cuadro visitante, pero el cabezazo de Morente se estrelló en el travesaño. El Levante deambulaba por el campo pero se encontró con un penalti de Josan sobre Álex Muñoz que Dela no desperdició.



Se instauró la locura en el Ciutat, que empezó a creer en el triunfo. Brugué puso el empate a poco más de diez minutos para el final con un tiro raso por debajo de las piernas de Dituro, que se quedó a media salida.



Con el Elche volcado en busca del gol del triunfo que le hubiera devuelto a la segunda plaza, Dani Gómez, que acababa de salir al campo, culminó la remontada en el minuto 94 y le dio un triunfo al Levante que le permite creer en la pelea por el ascenso, ya que se coloca a dos puntos de la zona de promoción.



Ficha técnica:



3 - Levante: Andrés, Xavi Grande, Dela, Maras, Álex Muñoz, Iván Romero (Lozano, m.64), Pablo Martínez (Rober, m.91), Rey (Algobia, m.84), Brugué, Fabrício (Dani Gómez, m.91) y Bouldini (Andrés García, m.64).



2 - Elch: Dituro, Josan, Mario, Pedro Bigas (Febas, m.79), Clerc, John, Arnau (Borja Garcés, m.90), Nico Castro, Mendoza (Bermejo, m,45), Tete Morente y Mourad.



Árbitro: De la Fuente Ramos (Colegio castellano-leonés). Amonestó a los locales Dela, Andrés Fernández y Brugué y a los visitantes Mario y John.



Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el Ciutat de València, ante 15.134 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del que fuera presidente de la Delegación de Peñas del Levante, Mikel Barrachina, fallecido esta semana.