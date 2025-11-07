entrevista con el portavoz de la plataforma, damián garcía-moreno
"Media hora menos a Madrid y sin perder paradas", la PCM reclama el tramo Mora-Orgaz-Madrdidejos-Consuegra-Alcázar y alerta del baipás de Montoro
El portavoz de la Plataforma por la Conexión Ferroviaria, José Damián García-Moreno, defiende en Mediodía COPE La Mancha la construcción del tramo Mora–Alcázar —con proyectos ya redactados— que permitiría recortar unos 30 minutos el viaje con Madrid y reforzar servicios en todas las estaciones del corredor. Advierte de que el baipás de Montoro desviaría trenes Jaén–Madrid fuera de Alcázar y otras localidades. La iniciativa cuenta con respaldo de alcaldes y de las Cortes y la Junta de Castilla-La Mancha, a la espera de reunión con el ministro Óscar Puente. Convocan a la ciudadanía a una reunión informativa este sábado, 17:00 h, en el Centro Cívico de Alcázar, y anuncian una movilización el 6 de diciembre en la estación.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura13:34 min escucha
