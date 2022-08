Locura por Iborra en el Ciutat de València

El futbolista valenciano Vicente Iborra se mostró encantado con su regreso al Levante UD nueve años después y confesó, durante el acto de presentación celebrado este lunes en el Ciutat de València, que sigue “en una nube” varios días después del anuncio de su fichaje.



“Pese a que vuelvo a casa, me estoy situando. Sigo en una nube. Con mucha ilusión y muy agradecido por todas las muestras de cariño. Me preguntó qué hecho yo para merecer tanto cariño de los aficionados del Levante”, dijo el centrocampista, que jugará cedido por el Villarreal y el Levante tiene una opción de compra al final de la temporada 22-23.



“No existía otra opción que el Levante. O seguía en Villarreal peleando al máximo o venía al Levante y ha sido afortunadamente muy rápido”, agregó el valenciano, de 34 años. Iborra, que aseguró que debe respetar a los capitanes que hay actualmente en la plantilla, destacó que será el mismo “lleve o no el brazalete” y se mostró confiado en el futuro que tiene el Levante.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Unos 2.500 granotas acuden a la presentación de @Iborra_Vicente



??Iborra: “Sigo en una nube. No me planteo otro futuro que no sea en el @LevanteUD” pic.twitter.com/XZ15lZGnEm — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 1, 2022



“El club tiene mucho margen de mejora y de crecimiento. Que entre todos hagamos de este club que sea cada vez más grande. Lo que he visto en estos dos días me hace sentirme orgulloso. Pido que estemos todos unidos, vamos a tener momentos duros pero si todos remamos en la misma dirección vamos a vivir épocas muy bonitas. “He intentado madurar, he tenido la suerte de vivir bonitas experiencias a nivel profesional y mejorar en grandes clubes. El fútbol me ha hecho soñar en grande, tenemos que ir dando pasos firmes”, agregó.

Iborra, en su presentación ante los medios









El centrocampista del Levante UD quiso dar las gracias al Villarreal“por todas las facilidades” durante la negociación. “Por haber entendido mi decisión y volver a casa y darles las gracias por cómo me han tratado allí y haberme ayudado a que se ha hecho realidad”, afirmó.



El presidente del Levante UD, Quico Catalán, dio la bienvenida a Iborra de nuevo al equipo valenciano y agradeció al Villarreal y a los agentes del futbolista la forma de llevar las negociaciones en las últimas semanas. “Un día que todos soñábamos y que se ha cumplido. Es difícil hacer esta presentación porque él es parte de la historia del Levante, llega un gran levantinista y una gran persona. No viene solo a jugar a fútbol sino a transmitir esos valores que nos has hecho ver en el día a día”, indicó el presidente del Levante.