El Levante UD tiene que hacer sitio a Son y Malsa

No es un problema económico, ni mucho menos. El asunto prioritario en la llegada de Son y Malsa es que el Levante UD tendrá que abrirle la puerta a algún futbolista. Y por su demarcación y peso en la plantilla no es precisamente tarea fácil. El Levante UD tiene cerrado el fichaje de Francisco Javier Hidalgo ‘Son’ hasta 2023. De hecho, el director deportivo, Manolo Salvador, pudo firmar al defensa de la SD Ponferradina en el pasado mercado de invierno por una cantidad muy baja, pero en el club entendieron que no era el mejor escenario para el ambiente en la plantilla el hecho de tener que acabar la temporada con ‘overbooking’ en el lateral diestro.

El problema, sin embargo, sólo se aplazó, porque ahora el Levante UD tendría que acordar la salida de Coke del equipo, pese a que tiene contrato hasta 2022, o encontrar una oferta que le interese a Jorge Miramón, que llegó el pasado verano a Valencia y tiene una vinculación firmada hasta 2021. Deportivamente hablando Paco López se queda con Miramón, o al menos es lo que ha demostrado por su rendimiento esta temporada, en la que ha sido titular por delante de Coke, que es uno de los capitanes del equipo. Porque parece poco probable que el Levante UD mantenga a tres laterales en su plantilla.

El caso con Mickaël Malsa es similar. El centrocampista francés del Mirandés llegará a coste cero tras acabar contrato en su club y firmaría una vinculación hasta 2024 o incluso un año más si cumple algunos objetivos individuales. Manolo Salvador quería fichar un jugador de ese perfil, pero siempre y cuando se marchara Nikola Vukcevic. Con el escenario actual será difícil que el mercado ofrezca una buena oferta para el jugador montenegrino, que justo antes del parón estaba mostrando su mejor versión, y cuya implicación en este tiempo de confinamiento ha sorprendido al cuerpo técnico, ya que es uno de los futbolistas más involucrados en los trabajos tácticos.

Mickaël Malsa, en el partido de Copa contra la RealFoto: El Mundo

Paco López, además, tiene mucho para elegir en la plantilla para esa posición, ya que al margen de Vukcevic cuenta con Radoja y los jóvenes Pepelu, Manzanara y Pablo Martínez, que pasa a ser jugador de la primera plantilla a partir del próximo 30 de junio. También tiene contrato en vigor en esa demarcación Doukouré.

Fuentes del vestuario, sin embargo, explican a Deportes COPE Valencia que no entienden que, por un lado, les puedan recortar el sueldo hasta un 20 por ciento a futbolistas con largos contratos por delante y mientras el presidente del Levante, Quico Catalán, haya invertido (en contratos y prima de fichaje) en dos puestos que entienden bien cubiertos para la próxima campaña.