El Levante UD acuerda rebajar el salario de la plantilla y del entrenador hasta un 20 por ciento

Quico Catalán no ha podido mantener su idea inicial y ha cumplido con el planteamiento que hizo público LaLiga hace ya días. Si no se acaba la presente temporada, bajará el sueldo a la plantilla y al entrenador Paco López un 20 por ciento. Esto supondría, en el peor de los casos, un ahorro de ocho millones de euros, ya que el club colocó en su presupuesto anunciado en la Junta de diciembre de 2019 una partida de 40,2 millones de euros para los sueldos de la primera plantilla y del técnico valenciano.

Las reducciones salariales irán entre el 1 y el 20 por ciento en función de los escenarios

Esta rebaja puede ser mucho menor si LaLiga se acaba. Del 3 por ciento si se juega a puerta cerrada, que es el escenario más factible a estas alturas, y de un 1 por ciento si los once partidos que quedan por jugar se disputan a puerta abierta. El Levante UD, que había confirmado de forma insistente que no se había planteado aplicar un ERTE a su personal no deportivo, confirma ahora, sin embargo, que el acuerdo con los jugadores y el entrenador “garantiza la viabilidad del club y evita un ERTE”. El presidente Quico Catalán, con un sueldo cercano al medio millón de euros si el equipo está en Primera división, también está incluido en este acuerdo.

Este es el comunicado íntegro que ha hecho el Levante UD:

El Levante Unión Deportiva y la primera plantilla profesional, representada por sus capitanes, han llegado a un acuerdo para poder hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria y de la suspensión de la competición provocadas por los efectos del COVID-19. El acuerdo, que también incluye al entrenador del primer equipo y al presidente del Consejo de Administración, pretende disminuir el impacto de la situación actual en la economía y, más en concreto, sus consecuencias en el sector del fútbol profesional ante la incertidumbre del retorno de la competición.

Con esta medida, se trata de afrontar con menos riesgos, y ejerciendo un acto de responsabilidad y buen gobierno, la actual situación excepcional que provoca la disminución de ingresos y evitar medidas drásticas de carácter laboral para el resto de trabajadores del club.

El citado acuerdo consiste en una reducción salarial voluntaria para este año de un 20% siempre que no concluya la temporada 19-20; un 3% de rebaja en el caso de que la temporada se reanude a puerta cerrada (porcentaje que puede variar en función de la clasificación final en LaLiga); y de un 1% en el caso de que se finalice la temporada a puerta abierta.

Desde el club queremos agradecer la colaboración, predisposición, compensación y generosidad que, en todo momento, han manifestado los jugadores y el entrenador; y su compromiso y respeto al escudo y a todos los aficionados levantinistas.

Por otro lado, el club quiere mostrar sus condolencias a todas aquellas personas y familias que hayan sufrido las consecuencias del COVID-19 y desear una pronta y satisfactoria recuperación a todos los afectados. Además, la entidad azulgrana aprovecha para transmitir el agradecimiento a todas las personas que están trabajando en la actualidad en funciones esenciales para la sociedad; y manda un mensaje de fuerza y esperanza a todos sus aficionados para superar esta situación.