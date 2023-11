El Levante sigue en caída libre

El Eibar, que llevaba tres jornadas seguidas sin ganar, volvió este sábado en Ipurua a la senda del triunfo tras remontar un partido que se le había puesto cuesta arriba en el primer período (3-1).



Impresionante arranque del cuadro armero ante su público. No había transcurrido ni un minuto cuando un centro de Sergio Álvarez fue cabeceado a bocajarro por Stoichkov, pero Andrés Fernández realizó un paradón que frustró el primer tanto de los locales.



Tras el susto para el equipo levantino los visitantes se fueron centrando sobre el terreno y se fueron con decisión hacia arriba.



El primer aviso fue en el minuto 9 con un disparo lejano de Kochorashvili, que salió fuera. En la siguiente jugada fue Bautista el que lanzó un tiro flojo y poco después la ocasión fue para Dani Gómez en lo que era un rápido tira y afloja.



Pero el Levante tuvo pronto una mala noticia con la retirada por lesión de Vezo. Primeros minutos jugados con gran intensidad en Ipurua.



Matheus en el minuto 23 trató de sorprender desde lejos a Fernández. No había especulación posible en los dos equipos. Aketxe también lo intentó en el minuto 28 en un tiro con intención que salió fuera. Ritmo intenso y oportunidades no muy claras, pero que se acercaban al gol.



Pero finalmente fue Dani Gómez, para el Levante, el que aprovechó una cesión fallida de Arbilla en el minuto 33 para adelantar a su equipo tras recibir el balón y superar muy bien por arriba a Luca Zidane, en un tanto de una bonita factura.

Dani Gómez anotó el tanto para los granotasLFP





No se conformaba el Levante y en la siguiente oportunidad Koshashvili obligó a Luca a lucirse con una fenomenal parada. Pero el Eibar no quería irse al descanso por detrás en el marcador y en el último minuto de la primera mitad Mario Gómez tuvo dos ocasiones seguidas.



Al filo del descanso en un ataque armero el balón pegó en el brazo de Alex Valle, que paró el balón con su extremidad de una manera totalmente absurda e innecesaria y Cordero Vega, tras revisar el VAR la jugada, señaló penalti, Lo lanzó Corpas por el centro de la portería y marcó muy bien el tanto del empate.



Todo quedaba pendiente por lo tanto para el segundo período. Comenzó el mismo con una tónica parecida, con los dos equipos jugando sin complejos en busca del triunfo.



Pero en el minuto 53 una internada de Cristian Gutiérrez acabó con un centro que cabeceó de manera magistral Stoichkov, quien marcó el segundo tanto armero, culminando al menos de manera momentánea la remontada en el marcador.



El Levante trató de reaccionar, pero no acertaba a concretar de la misma manera en que lo había hecho en el primer tiempo. Fue en el minuto 70 cuando volvió a llevar sensación de peligro con un disparo muy bien colocado de Sergio Lozano que despejó bien de puños Luca. Los valencianos comenzaban a crecer nuevamente sobre el terreno.

Alex Valle fue el autor del penalti que supuso el penaltiLFP





Pero el Eibar no quería sorpresas y tras un jugadón de Stoichkov que cedió el balón a Bautista, el delantero de Errenteria, tras varios recortes, fusiló a placer al guardameta levantino logrando así el tercer tanto de los armeros.



Poco después fue Matheus el que remató por el lado izquierdo un balón que salió ligeramente desviado.



En el 84 Ander Capa estuvo a punto de volver a meter al Levante en el partido con un remate que detuvo bien Zidane. Luca se volvió a lucir en el minuto 90, tras parar bajo su puerta un tiro de Óscar Clemente, que iba con mucho peligro. No había tiempo para más y el Eibar sumó tres que le permiten mantenerse una semana más en puestos de promoción. El Levante se aleja de ellos y prolonga una jornada más su mala racha de partidos sin conocer la victoria.

Ficha técnica



3. Eibar: Luca, Corpas, Berrocal, Arbilla, Cristian (Ríos Reina, m. 72), Sergio Álvarez, Matheus, Aketxe (Quique, m. 80), Mario Soriano (Yriarte, m. 87), Stoichkov (Konrad, m. 80) y Bautista (Rhamani, m. 87).



1. Levante: Andrés Fernández, Capa, Postigo, Vezo (Dela, m. 14), Álex Valle, Oriol Rey, Algobia (Óscar Clemente, m. 73), Kochorashvili, Pablo Martínez (Lozano, m. 59), Iván Romero (Fabricio, m. 59) y Dani Gómez (Bouldini, m. 73).



Goles: 1-0, m. 33. Dani Gómez. 1-1, m. 45+ 5, Corpas de penalti. 2-1, m. 53, Stoitchkov de cabeza, 3-1, m. 73. Bautista.



Arbitro: El colegiado Adrián Cordero Vega del Comité Cántabro. Amonestó en el minuto 18 a Stoichkov. En el 86 vio la cartulina amarilla Matheus. En el 88 amonestó a Oriol Rey. En el 94 vio la cartulina Berrocal.