El Levante UD gana 12,5 M pero no tiene dinero para fichar, ¿por qué?

El consejo de administración del Levante UD presentará el próximo 16 de diciembre en la Junta General de Accionistas unas cuentas de récord con un beneficio de 12,5 millones de euros correspondiente al pasado ejercicio pero, sin embargo, no tiene dinero para fichar en el mercado de invierno. A simple vista puede parecer que no quiera gastar dinero o no lo vaya a hacer, pero no es así. El motivo es bien sencillo: el saldo positivo corresponde al curso anterior (2018-19) y en el famoso 'fair play financiero' que marca LaLiga el Levante UD ha alcanzado el tope (o casi) con un gasto de plantilla de la presente temporada de 40,2 millones de euros.

El Levante UD, de hecho, no dispone de margen suficiente para fichar en invierno salvo que se den bajas en enero que permitan sustituir unas fichas por otras. El superávit de más de doce millones de euros es gracias a las ventas de Jefferson Lerma (julio 2018) y Boateng (enero 2019) y ahora el club granota se compromete, en su presupuesto de la temporada 2019-20, a vender por una cifra superior a los 17 millones de euros. Esta cifra es la que permitirá al Levante UD cuadrar su balance y arrojar un beneficio de casi un millón de euros dentro de un año. Supone, además, el 30% del importe neto de la cifra de negocios (59M) y que es el máximo que permite LaLiga colocar para estirar todo lo posible el 'fair play financiero' y alcanzar la mayor cantidad posible de coste de plantilla.

El club ya ha conseguido parte de ese dinero al vender el pasado verano a Rubén García, Chema, Saveljich y Prcic por unos 5,2 millones de euros y cuenta también con la posibilidad de ingresar distintos porcentajes de futuras ventas, como en el caso de Deyverson o Camarasa, o que el Nantes ejecute la opción de compra de 5 millones que tiene por el nigeriano Moses Simon.

En el club, según fuentes consultadas por DEPORTES COPE VALENCIA, están tranquilos ante esta necesidad de vender futbolistas antes del próximo 30 de junio de 2019 y asumen esta situación con la tranquilidad de haber hecho deberes similares en otras temporadas.