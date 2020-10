El Levante UD estalla contra Melero López

El Levante UD y su hinchada se han levantado tan indignados o más con Melero López que se acostaron anoche. El clamoroso error del colegiado impidió al equipo de Paco López sumar una victoria clave ante el Celta de Vigo (1-1). Nadie entiende por qué Melero López anuló el gol de Dani Gómez en el descuento (92') por un supuesto fuera de juego de Roger Martí. El atacante, en GOL TV, criticó al árbitro y dejó claro que su posición no impedía la visión del portero rival.

"Como protagonista directo me separo de la jugada y no interfiere para nada, le pasa por debajo de las piernas, no estoy en la trayectoria. Es una putada porque los puntos son muy importantes. Iván (Villar) al final me lo reconoce que tiene varios jugadores por delante y no interfiero pero es una decisión del árbitro”, señaló en una entrevista en Gol Televisión. “Al final hemos marcado pero nos los ha quitado el árbitro”, señaló Roger, que dijo que “es una putada”.

El entrenador del Levante UD, Paco López, aseguró que no entiende el motivo por el que Melero López ha anulado un gol a su equipo en el descuento en el empate ante el Celta de Vigo (1-1) y comentó que de este modo se anularán "50.000 goles".

"Por mucho que lo vemos nadie se explica por qué lo ha anulado. Es que es de sentido común también. Si en el campo lo anulas y te llaman del VAR... es sentido común", dijo Paco López en la rueda de prensa posterior al partido. "Es cierto que Roger está en fuera de juego pero lo que hay que ver es si interfiere en la visión del portero. Lo que no entiendo es por qué lo llaman desde el VAR. Si está tan claro el VAR no tiene que intervenir. Ahí lo dejo",insistió el entrenador valenciano.

Paco López reconoció que el colegiado Melero López le ha explicado que hay una nueva norma que les obliga a anular un gol si "hay algún jugador dentro del área pequeña y se mueve" y deslizó que "así creo que se anularán 50.000 goles".