El Levante UD está encantado con el intercambio Bruno-Cabaco

El director deportivo del Levante, Manolo Salvador, valoró muy positivamente la llegada de Bruno y explicó que el equipo no se ha debilitado tras la venta de Erick Cabaco, que fue traspasado al Getafe el pasado viernes por casi 8 millones de euros.

“Quico nos preguntó qué nos parecía la operación y que nos olvidáramos del dinero. Le dijimos que necesitábamos un central como Bruno con su experiencia y jerarquía y que podía ser mas importante que Cabaco. Creemos que el equipo no empeora con la salida de Cabaco y la llegada de Bruno”, indicó.

Salvador también se mostró tranquilo por el cambio hecho bajo palos, con la llegada de Koke Vegas por Oier Olazábal, que fue vendido al Espanyol. “Reuniéndonos todos hemos decidido que el club no se debilitaba con la llegada de Koke. No ha tenido minutos en el Deportivo pero todos conocemos las condiciones de Koke”, finalizó.

El presidente del Levante, Quico Catalán, detalló que la venta de Cabaco al Getafe se cerró finalmente por 7,85 millones de euros, de los que el 30 por ciento pertenecen al Nacional de Uruguay, y que el Levante se queda el 15% de una futura venta y el club uruguayo el cinco por ciento.

“La defino como una operación que se da y que el club lo valora, lo analiza y desde el primer momento entendimos que es una buena operación siempre y cuando se den las circunstancias que se han dado”, declaró el dirigente.

RUEDA DE PRENSA | Bruno (@BrunoGzzC): "Vamos a rompernos la cara y el alma por este escudo; si alguien apuesta por mí, lo devuelvo en el campo"#110AñosDeResistencia pic.twitter.com/IYk11BORMz — Levante UD �� (@LevanteUD) February 3, 2020

Mientras, el defensa Bruno González descartó que su estancia en el Levante hasta final de temporada vaya a ser un mero trámite para irse a otro equipo y aseguró que su intención es demostrar que tiene capacidad para seguir en el equipo valenciano en el futuro.

“En principio el contrato es hasta final de temporada pero mi cabeza está aquí. Fue una decisión que se tomó conjuntamente con el club. Quiero demostrar que valgo, que merezco seguir aquí y luego seguramente ya se verán los acontecimientos. Estoy con mucha ilusión”, dijo Bruno, cedido por el Getafe, en la rueda de prensa de presentación.

“Soy un profesional como la copa de un pino y si estoy aquí es para adaptarme ya y estar a disposición. No tengo la cabeza en ningún sitio”, añadió el nuevo jugador del Levante.

Bruno, a quien se había vinculado con algún club extranjero a partir del próximo mes de junio, negó que tenga ya definido su futuro. “Si se decidió llegar por este tiempo, fue por las dos partes. No quiero que se dude en ningún momento, no me hacía falta jugar ningún partido más para irme a otras ligas a jugar”, zanjó.

Curiosamente, Bruno hereda el dorsal 18 del mítico exjugador del Levante Sergio Ballesteros, a quien el defensa canario conoció de pequeño cuando Ballesteros jugaba en el Tenerife. “Algún amigo me decía que me parecía a él”, bromeó el nuevo jugador del Levante.