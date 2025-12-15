Guardiola enarbola la bandera feminista contra Vox mirando de reojo a los socialistas indecisos

La presidenta de la Junta y candidata del Partido Popular, María Guardiola, ha situado el feminismo como eje de su discurso en el tramo final de la campaña electoral en Extremadura. Esta estrategia se ha intensificado tras las declaraciones del líder de VOX, Santiago Abascal, quien la calificó como “la Irene Montero del Partido Popular”.

Guardiola ha respondido a los ataques defendiéndose como mujer y reafirmando sus convicciones. "Mis principios feministas los tengo clarísimos", ha declarado, "y desde luego no son sacar violadores a la calle, tampoco son dejar desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia de género". La candidata popular también ha lanzado un mensaje de firmeza: "Ni 100 Sánchez, ni 100 Gallardos, ni 100 Abascales pidiendo mi cabeza, ni 100 señoros de Twitter me van a callar"

La batalla por el voto femenino

Más allá de la confrontación directa, la estrategia del PP parece apuntar al voto femenino, que será decisivo el próximo domingo. En Extremadura, 437.500 mujeres están llamadas a votar, superando a los 423.000 hombres. Históricamente, este voto ha respaldado mayoritariamente al Partido Socialista.

Según Juan Francisco Caro, director del instituto de investigación Opina 360, “el voto femenino puede ser clave en esta última semana de campaña”. Caro señala que el PSOE tiene un perfil de voto mayoritariamente femenino, y los presuntos casos de abusos denunciados recientemente “pueden afectar muy negativamente a sus expectativas electorales”.

Abascal como excusa, el PSOE como objetivo

Este contexto revela que la pugna del PP, aunque en la superficie parece ser con VOX, es en realidad una batalla por el votante descontento del PSOE. Los ataques de Guardiola a Abascal buscan realmente atraer a ese electorado, aprovechando la debilidad socialista y el desgaste que los escándalos machistas pueden causar en el candidato de socialista, Miguel Ángel Gallardo.

Caro apunta que, con VOX en claro ascenso, es más difícil para Guardiola combatir en ese flanco. En cambio, “por la izquierda, tiene un partido socialista en clara debilidad y con expectativas de bajar bastante, y además es un caladero de votos mucho mayor”, lo que explica la concentración de su discurso en captar voto de la izquierda.

Por tanto, la clave para una posible mayoría absoluta del Partido Popular el próximo domingo no residiría tanto en frenar el crecimiento de VOX, que parece imparable según las encuestas. El factor decisivo sería el trasvase de votantes socialistas que opten por la papeleta de María Guardiola.