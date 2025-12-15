Carnero pide a Sánchez que convoque elecciones: "Una auténtica vergüenza"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha instado al presidente del Gobierno a convocar elecciones ante la "situación de inestabilidad" que, a su juicio, atraviesa España. Carnero ha criticado con dureza la gestión del Ejecutivo central, especialmente por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado, lo que considera la actitud de "un mal gobierno". Para el regidor, la situación actual es una "vergüenza", fruto de una "argamasa que está haciendo que el país se esté derrumbando". Por ello, ha defendido que "queremos los españoles hablar, nos merecemos los españoles hablar en las urnas".

"Esto es una vergüenza, una auténtica vergüenza" Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid

El regreso de Óscar Puente

Ante las recientes declaraciones del ministro de Transportes y exalcalde, Óscar Puente, sobre su posible regreso a la política local en las que asegura que cuanto más viene a Valladolid, "más ganas me entran", Carnero le ha abierto la puerta. "Que venga, que yo ya se lo dije en el debate del estado de la ciudad. Con los brazos abiertos, le estamos esperando", ha asegurado. El alcalde le ha recordado a Puente que su principal responsabilidad es atender los problemas de los vallisoletanos como ministro, al tiempo que le ha acusado de romper el convenio para la transformación ferroviaria de la ciudad de manera "unilateral".

Acuerdo con Vox para presupuestos y ZBE

Carnero ha confirmado el acuerdo con Vox para aprobar los terceros presupuestos del gobierno de coalición, que ascienden a 445 millones de euros, de los cuales 82 se destinarán a inversión. Las nuevas cuentas, que se votarán en el pleno del 23 de diciembre, incluyen rebajas fiscales como una bajada del 10% en el impuesto de vehículos y una bonificación del 50% en el ICIO para nuevos comercios y locales de hostelería a pie de calle.

00:00 Volumen Descargar Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, repasa en Mediodía COPE Valladolid la actualidad política

Parte de la negociación con sus socios ha sido la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El acuerdo contempla la creación de un grupo de trabajo para "estudiar y analizar" la evolución y las consecuencias de la ZBE desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Aunque Carnero ha confesado que no cree en la medida, ha subrayado que tiene "la obligación y la responsabilidad de establecerla", si bien el equipo de gobierno la ha reducido "a la mínima expresión".