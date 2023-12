Lay Hoon: "Peter Lim no cree en el descenso y sigue sin querer vender el club"

La presidenta Lay Hoon Chan, acompañada de Javier Solís, director ejecutivo y de Inma Ibañez, directora financiera del club, han comparecido ante los medios en el Palco VIP de Mestalla tras la celebración de la Junta de Accionistas que se ha prolongado durante más de siete horas. La presidenta no hablaba ante los medios desde el pasado mes de febrero, cuando anunció que iba a ser más frecuente sus apariciones, pero tras una dura rueda de prensa en la que tuvo que soportar la crítica en las preguntas de los periodistas, decidió no aparecer más y dar la espalda a la afición valencianista. Un gesto más, de los muchos de poco respeto que Meriton ha demostrado desde su llegada al club y a pesar, de las buenas palabras y las buenas intenciones que traía bajo el brazo la presidenta tras su segundo aterrizaje forzoso en el club en el que prometía cambiar los malos hábitos del anterior presidente, Anil Murthy. Hoy no ha rehusado ninguna pregunta y ha sido bastante realista ante la delicada situación económica de la entidad valencianista.

Mercado de invierno ¿Son posible los refuerzos?

"Como ya he comentado en la junta, tenemos dificultades económicas y no sabemos si podremos hacer fichajes. El presupuesto se ha superado y no hay margen y si no se abren otras posibilidades, no podremos fichar".

Decepción de la afición ¿son conscientes de lo que piensa la afición de Meriton?

"Conozco el sentimiento de decepción del aficionado. Lo estamos tratando de hacer todo lo mejor posible a pesar de los retos a los que nos enfrentamos que no son nada sencillos".

Nou Mestalla y su estado burocrático

"Desde mi vuelta al club he estado tratando de trabajar con los diferentes representantes políticos para avanzar en este proyecto. Hemos tenido reuniones complejas debido a las elecciones de mayo y por este motivo no llegamos a un acuerdo con el consistorio anterior. Debo añadir que en plan urbanístico sí que hemos llegado a acuerdos con el Gobierno anterior para que se desarrollase. Tras las elecciones, en octubre ya conocemos las nuevas intenciones del consistorio actual. Nos han trasladado que no hablarán del convenio hasta que el Valencia CF comience la construcción del estadio. Hemos trabajado con las partes interesadas para garantizar que obtenemos la licencia y el plan urbanístico lo antes posible para comenzar las obras. Esta es la situación actual. Desde el año pasado estamos analizado el ECUV y el OCA para facilitar la aprobación de la licencia. Ya hemos enviado el certificado B1 al consistorio anterior y vamos a ir cumpliendo con el resto de certificados las próximas semanas. De este modo, podremos obtener las licencias y el plan urbanístico".

Posible venta del club y Kiat Lim sería el interlocutor

"No estoy implicando eso. El hijo del señor Lim es uno de los consejeros y cuando Libertad VCF me ha preguntado como pueden reunirse o enviar una propuesta al respecto, les he remitido al señor Kiat Lim. Que yo sepa, Peter Lim no vende. El hecho de que acaba de invertir otros 35 millones en junio de este año habla por sí mismo".

¿Baraja sabe que no vais a acudir al mercado?

"Le he explicado que estamos en una situación compleja. Haré lo que esté en mi mano para elegir la mejor opción. Sí que sabe la situación".

Compromiso de Kiat Lim

"Kiat Lim es parte del consejo y está más involucrado desde su nombramiento. Entiende lo que pasa en el club y está al tanto. Viene a todos los Consejos y hoy estaba conectado de forma remota".

Nou Mestalla, cuando ha dicho "ahora o nunca" ¿a qué se refiere?

"Estoy hablando desde mis propios sentimientos. Durante mi primer mandato hace siete u ocho años estábamos vendiendo las parcelas para reiniciar las obras y no fuimos capaces. Mi primera intención al volver era reunirme con las instituciones. Queremos empezar el Nou Mestalla porque tenemos la financiación de CVC y han pasado 18 meses. Es cierto que ha habido elecciones y las cosas se han retrasado. Por eso creo que este proyecto es ahora o nunca. Somos capaces de hacerlo".

Autonomía del local management que anunciaron a su llegada

"No se trata de gastar 600.000 euros en un fichaje. Se trata de si tenemos el presupuesto y ahora mismo lo tenemos superado. Si hubiera margen, podríamos hacerlo. Ahora mismo, nuestro presupuesto está excedido".

Riesgo de descenso si no hay fichajes

¿Va a retirar la demanda de la ATE?

"Estamos esperando al momento adecuado para ver si el acuerdo con el Ayuntamiento llega a buen puerto. Creo que si podemos llegar a un acuerdo, consideraremos retirarlo. El Club debió tomar los pasos necesarios para defender sus intereses ante la resolución anticipada de la ATE, pero llegado el momento es algo que podemos considerar".

¿Hay acuerdo con Atitlan por el terciario?

"Estamos negociando con un posible inversor".

¿Hay comprador para el estadio?

"No hay comprador. Sí que hay diferentes interesados con los que vamos a hablar".

¿Cómo afrontar el restante para acabar la obra del Nou Mestalla?

"El presupuesto del estadio está a parte y va por otro lado. No tiene nada que ver con la plantilla. El dinero de CVC solo puede usarse para infraestructuras. Otra partida es el presupuesto para el equipo. Necesitamos 170 millones, tenemos 80 de CVC y otros 35 vendrían de activos como el terciario. Es algo que no afecta a la plantilla porque estas partidas vendrán 12 o 24 meses más adelante".

Ausencia de Kiat Lim. ¿Por qué no ha venido a la Junta?

"Fue su propia decisión. No podía estar aquí hoy, pero ha podido conectarse en remoto y ha sido capaz de estar escuchando toda la reunión".

Lim, sin miedo al descenso

"El accionista principal no tiene temor de descender. Confía en Baraja y el proyecto. La consideración del presupuesto para Rafa Mir ya no existe porque no se pudo conseguir".

Posibles ventas en enero

"No creo que vaya a haber ventas principales en este mercado de invierno. Si no podemos reforzar la plantilla, lo último que queremos es traspasar a jugadores claves. Lo que digo es que igual tendremos que buscar soluciones como un traspaso o algo así para jugadores que no son tan necesarios ahora mismo en la plantilla".

Aforo del Nou Mestalla

"Dijimos al Ayuntamiento que nos dejase abrir en diferentes fases, a partir de 55.000. Pero nos dijeron que solo se podía hacer con 70.000. Ahora mismo estamos proyectando en un aforo de 66.000 con otros 4.000 asientos removibles".

Plan urbanístico y licencia para empezar a construir

¿Cómo ve Peter Lim al Valencia CF?

"Lim apoya la forma en la que Baraja está gestionando el equipo desde la última temporada. Confía plenamente en el entrenador".

Coste de plantilla e invertir para jugar Europa

"Otra cosa que merece la pena destacar es que el año pasado teníamos un coste de 90 millones y este año la cifra es menor. Pese a ello, vemos que no ha tenido un impacto fuerte en la competitividad. Tenemos un vestuario unido. Tenemos restricciones financieras, pero vamos a intentar los mejores resultados dentro de nuestras posibilidades".