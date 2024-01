Las notas de Cañizares a la primera vuelta del Valencia CF

¿Qué balance hace de la primera vuelta?

Los dos partidos en Vallecas y ante el Villarreal nos hacen esto más tranquilos y ver las cosas con ciertos optimismo. Es verdad que estamos en un año donde le cuesta sumar puntos a los que van atrás. Eso hace que si atraviesas un momento difícil como le pasó al Valencia CF no cunda el pánico y no estés apretado. El hecho de haber ganado los dos últimos nos da un salto de calidad de cara a la segunda vuelta. El equipo es muy joven y necesita competir sin presión, ir acostumbrándose poco a poco. Ya es bastante presión ponerse la camiseta del VCF ante 45.000 personas cada día. Incluso los veteranos lo acusan. El hecho de estar en una zona cómoda, no renunciando a nada, nos da un salto de calidad tremendo para que los jugadores vayan creciendo y progresen. Tiene toda su carrera por delante.

Jugador más importante de la 1º vuelta

Pepelu. Lo ha hecho muy bien. Da mucho equilibrio y personalidad. No parece un chaval joven. Da la sensación de ser un veterano y transmite un liderazgo al grupo. Es un acierto su fichaje y su rendimiento sin duda. Lo está dando todo.

Jugador revelación

Mosquera. Que no es revelación porque yo una vez hablé con Bordalás y me dijo que era buen futbolista. Lo que pasaba es que en ese momento tenía un problema con el club para renovar su contrato y no le dejaban que entrenara con él todo lo que le gustaría. Andaban un poco en los despachos con ciertas cosas extradeportivas. Pero ya me anisó en su momento, aunque ya era muy joven. Se ha dado el salto de calidad que se esperaba según los técnicos. Pero es una revelación tener un central de plena confianza viniendo de la cantera. Y eso vale dinero también en el mercado.¡

Mayor decepción

La decepción es permanente en este club debido a la gestión y a quien manda. Es una decepción no hacer fichajes, cerrar la Junta de Accionistas… No porque sea habitual debemos de pasarlo por alto. Si hablamos en negativo del Valencia CF siempre hablo primero de Peter Lim y todo su séquito.

Nota a Baraja

Un notable. No es fácil manejar un club sin demasiada estructura y que a veces te encuentras un poco solo y con recursos limitados. Ahora está en una posición cómoda que es la máxima aspiración. Es una pena. A nosotros se nos caía la cara de vergüenza si no entrábamos en Champions, y con el paso del tiempo le ponemos un notable por estar en una situación cómoda. Es la gran tristeza pero las circunstancias son las que son y el entrenador está dentro del objetivo pese a que el club le castiga con pocos recursos.

¿Qué reforzaría?

Un delantero. En el centro del campo hay gente que está trabajando bien. También en defensa con la irrupción de Mosquera. Tenemos dos hombres por puesto. Arriba, es verdad que ha espabilado Yaremchuk pero firmaría un jugador que tuviera gol. Y también que pudiera hacer que Hugo Duro jugara por detrás o tirado a banda. Pero un delantero bueno vale dinero y cuando fichas uno malo te lo tienes que gastar el año que viene otra vez.

¿Ve al Valencia CF peleando por entrar en Conference?

No. Honestamente no. Me encantaría equivocarme. Pero creo que hay mejores equipos y más regulares