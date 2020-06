Las malas caras a Paco López tienen una explicación

Paco López insiste una y otra vez. Siempre que puede. El Levante UD no está salvado y tiene que ganar el mayor número posible de puntos hasta el final de temporada. Y el ejemplo que pone del compromiso que ve en su vestuario ha sido muy llamativo. “Todo el mundo quiere jugar y participa. No imagináis las caritas de los que no juegan. La relajación no cabe. Aquí nadie se va a relajar, no lo noto en el día a día y no hemos conseguido ningún objetivo, aunque esté cerca”, dijo Paco López en una rueda de prensa telemática en alusión a la distancia de doce puntos que tiene su equipo respecto a la zona de descenso.

“Lo quiero recalcar bien. Ya oí hablar de relajaciones antes de jugar contra el Valencia. Ahora hemos conseguido puntos y ya es lo mismo. Lo estamos acariciando, pero no lo tenemos en la mano”, declaró el técnico valenciano. “Vamos a por ello cuanto antes y si es dentro de dos semanas, mejor. Y cuando lo tengamos, nuestra idea es seguir sumando puntos y a ver dónde estamos el 19 de julio. No entiendo la relajación en el fútbol de hoy en día”, destacó.

Paco López, en La NucíaFoto: As

Paco López, además, subrayó el potencial del Real Betis, “aunque no esté haciendo una gran temporada”, y advirtió de los cambios que ha observado con la llegada del nuevo entrenador. “Jugaron con tres centrales y con un cambio en la formación. De todos modos los jugadores son los mismos y es un equipo con muchísimo talento, por lo que esperamos al mejor Betis. Cuando tiene ese nivel, puede resurgir en cualquier momento y tiene un potencial tremendo”, declaró.

Al técnico del Levante UD también se le preguntó si teme que José Campaña pueda abandonar el equipo en el mercado de fichajes. “No estoy pensando en que podamos tener o no Campaña, pienso en el día a día, ganar cada partido y Campaña es un jugador muy importante para nosotros”, finalizó.

Asume el horario ante el Real Betis pese al calor

El entrenador del Levante UD, Paco López, admitió este viernes que si pudiera cambiaría el horario del partido del domingo ante el Betis, programado a las 14:00 en La Nucía, pero explicó que era conscientes de deben asumir estos inconvenientes para acabar LaLiga: “Jugar a las dos de la tarde en este mes no es lo más apropiado, pero si hay que hacer un esfuerzo por todas las circunstancias que llevamos, trataremos de hacerlo y hacerlo bien”.