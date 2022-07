Las 5 claves de la derrota del Valencia CF en Stuttgart

El Valencia CF vuelve a España tras ocho días entre Suiza, Austria y Alemania. Dos victorias y una derrota es el saldo de la preparación de los de Gattuso hasta ahora. El equipo de Mestalla se ejercitará esta semana en la Ciudad Deportiva de Paterna antes de viajar a Inglaterra para enfrentarse al Nottingham Forest. Estas son las cinco claves de la derrota en Stuttgart (5-2):

Foulquier, titular como central. Gattuso avisó en privado de que lo ve como una alternativa para esa demarcación. Así lo probó alguna vez en Paterna los primeros días de trabajo. La titularidad en Alemania iba por esa línea. Por lo visto hasta ahora, parece que Mosquera y Paulista son los centrales en los que más confía el técnico italiano. Contamos en COPE que la opción de Alderete sigue abierta.

Once del Valencia CF en StuttgartFoto: Valencia CF



Fragilidad defensiva. El Valencia CF sufrió bastante en las transiciones defensivas. Estuvo lento a la hora de correr para atrás con la velocidad en los contragolpes del equipo alemán y sufrió mucho a la espalda. Aspectos a corregir para bajar el número de goles encajados la pasada temporada. Hoy fueron cinco.

Directos cerca del área. A Gattuso le gusta salir combinando, pero exige sobar poco el balón cerca de la portería rival. Pases rápidos o centros al área. El doblete de Marcos André llegó de los centros de Castillejo y Gayà. En Paterna, el técnico italiano corrigió al equipo en varias acciones pese a acabar en gol por dar muchos toques.

Marcos André, la revelación. El futbolista que más ha utilizado Gattuso en pretemporada. Acumula tres goles, los mismos que Guedes. Con Maxi Gómez en la rampa de salida pretende reivindicarse tras una primera temporada en la que no ofreció el rendimiento esperado. Buena noticia para el Valencia CF si consigue enchufarse.

Necesidad de recursos para conectar con el ataque. El Valencia CF sale jugado por convicción de su entrenador, y cuando presionan arriba le cuesta mucho conectar los hombres de ataque. Los medios ofrecen líneas de pase pero sigue costando superar esa primera línea cuando la presión es muy intensa. Así la practicó el Stuttgart. Los de Mestalla buscaron mucho a Soler en la primera parte, pero faltó ritmo en la circulación.













Habrá que estar atentos a la continuidad que le dé Gattuso al once y los minutos que va repartiendo cuando se acerque el comienzo de la temporada. El Valencia CF ha disputado tres partidos en seis días y ha dado alternativa a 25 jugadores. Jaume y Hugo Duro no han podido jugar por lesión y el canterano Facu González no ha debutado hasta el momento.