Kiat Lim habla por primera vez como presidente del Valencia CF: "Tenemos un plan. Me podréis juzgar en cinco años"

El presidente del Valencia CF, Kiat Lim, aseguró que ahora cuentan con el plan deportivo adecuado y también con profesionales para sacarlo adelante y respecto a la posibilidad de vender el club apuntó que es un rumor que se repite desde que su familia compró la mayoría accionarial y que en este momento han invertido "mucho esfuerzo" y quiere que el plan "salga adelante".

“Tenemos un plan deportivo adecuado, no quiero decir que no lo tuviéramos antes, pero ahora contamos con profesionales, como en el sector sanitario o en el de la arquitectura”, agregó el mandatario.

En una entrevista concedida en 'The Business Times', uno de los principales periódicos financieros del sudeste asiático, el hijo de Peter Lim, máximo accionista del club de Mestalla, aseguró que debe ser frío a la hora de dirigir la entidad y dijo que las críticas van aparejadas al cargo y que no le importan.

“Claro que soy hincha del club, ¿cómo no serlo? Pero es importante tener una mentalidad de segregación emocional al tomar ciertas decisiones comerciales, porque sin esa disciplina, el club corre el riesgo de quebrar, que fue como lo compramos en primer lugar”, reflexionó.

"Asumí la presidencia del club y cualquiera que asuma ese cargo será criticado”, añadió Kiat Lim, que aseguró que tiene muy en cuenta la posiciones de su padre. "Siempre respetaré su posición y sus decisiones porque es mi jefe también", recordó.

Kiat Lim habló de la posibilidad de vender el club, una opción que su predecesora en el cargo, Layhoon Chan, dejó abierta el pasado mes de diciembre.

“Ha habido rumores de que lo venderíamos todos los años desde que compramos el club. Está claro que, a estas alturas, hemos invertido mucho esfuerzo y queremos que el plan salga adelante. Es un juego en el que estás porque quieres crear algo. Quizás puedas juzgarme dentro de cinco años”, finalizó.