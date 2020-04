A Kangin aún le queda mili

El servicio militar en Corea del Sur no es ninguna tontería. Es obligatorio para aquellos ciudadanos varones que tengan entre 18 y 28 años y su duración oscila entre los 21 meses en el Ejército o la Marina, los 23 en la Armada y los 24 meses en las Fuerzas Aéreas. Ahí es nada.

La única excecpción se establece para aquellos deportistas de élite que consigan una medalla olímpica para el país o logren el campeonato de unos Juegos Asiáticos. Sólo en estos casos se les concede una excención y únicamente han de llevar a cabo una formación militar básica durante cuatro semanas.

Ésta es la situación del conocido jugador del Tottenham Hospur, Son Heung-Min, que logró el oro en los Juegos Asiáticos de Indonesia en 2018 y que va a aprovechar el parón de las competiciones por la crisis del coronavirus para hacer esta "mili express" para poder regresar a Londres a lo largo del mes de mayo, habiendo cumplido con los estrictos preceptos de Corea del Sur.

Tottenham have confirmed Heung-Min Son will commence his mandatory military service in South Korea this month, and return to London in May. pic.twitter.com/1mGI4isnXc