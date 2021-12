José Pérez (Libertad VCF): “Cada día que pasa con Meriton, es un día menos de vida para el Valencia”.

Tras la manifestación con más de 15.000 aficionados valencianistas secundando la protesta contra la gestión de Meriton, en Deportes COPE Valencia hemos charlado con el presidente de la plataforma de oposición Libertad VCF, José Pérez. Como uno de los principales artífices de la convocatoria, tocaba hacer balance de lo conseguido y hablar del futuro tras la movilización del sábado.

Balance de la convocatoria

Pasamos nervios hasta el mismo momento de la manifestación. Nunca sabes cual va a ser la respuesta, aunque sí teníamos claro que hay mucha gente sufriendo por su club. Por eso, me gustaría hacer un llamamiento a aquellos que piensan que esto que hacemos no nos lleva a ninguna parte. Lo que no nos hará que el Valencia perviva, es quedarse en el sofá. La inacción es lo que puede condenar al club. Esto no es fácil, no es una manifestación, no es delegar acciones, esto va de estar activos y no arrojar la toalla.

¿Qué consecuencias creéis que puede haber tenido la manifestación?

El Valencia está peor que hace siete años, pero mejor que dentro de siete meses. Eso es una evidencia. Y por eso hay que ser activos. Salir de casa. Hay que movilizarse y moverse, las dos cosas. Está claro que los políticos y los bancos tienen mucho que decir, pero si no estamos todos empujando, no haremos nada. Ellos por si solos no se van a mover. Este es un momento que puede ser definitivo para la historia de nuestro club y no podemos dejar de darlo todo para intentar salvarlo.

¿Y el futuro? Hay gente que pudiera pensar que quizás lo que venga sea peor porque no sabe que proyecto hay detrás.

Hay que pensar en el futuro y qué vendrá después, si Peter Lim se fuera. Eso está claro. Pero lo necesario es salvar al Valencia de las manos de un veneno como Lim. Hay que salvarlo de esa enfermedad. Sacarlo de la UCI y luego ya veremos. No podemos estar en el sillón esperando a un millonario que venga en plan salvador, o una cara conocida, o un vende motos. Eso ya hemos visto que no funciona y sabemos como nos ha ido. Esta pesadilla habrá servido si cuando Lim se vaya, salimos sabiendo que es el Valencia y que es lo que merece nuestro Valencia. Hay un proyecto en negro sobre blanco. Un proyecto para que los valencianistas recuperen el club. Habrá que poner dinero, lo hemos puesto siempre, el valencianista sabe mucho de ello. La equivocación que tuvimos los valencianistas dejando que el zorro entrara en el corral, tiene que servirnos para no volver a cometer los mismos errores. Nuestro deseo es que el Valencia vuelva a ser nuestro, de todos los valencianistas.

Cañizares en la manifestaciónCOPE





En la entrevista de “Los lunes al VAR”, ha estado participando Santi Cañizares, comentarista COPE y uno de los protagonistas y personas más aclamadas por los aficionados durante la manifestación. Santi se ha mostrado siempre activista frente a la gestión de Meriton. El sábado portaba la pancarta de la plataforma “Espíritu del 86” y la genta valoró su paso al frente, decidido y contundente, más todavía cuando muchos echaron de menos la presencia de ex jugadores y ex dirigentes. Cañizares lo tiene claro, es el momento de pasar a la acción: “se trataba de incitar a la gente a movilizarse por la dignidad y yo tenía que estar porque este es un problema que nos mueve a todos. El poder social del valencianismo tiene mucha fuerza, pero los políticos y los bancos tienen que escuchar. Y para que nos escuchen hay que salir más veces. En el medio plazo hay un serio peligro de desaparición. No hay una entidad que resista una mala gestión durante tantos años de forma consecutiva. Es el momento de mirar a un solo enemigo y no mirarnos entre nosotros. Hay que hacer fuerza común para empezar a incomodar a Peter Lim”.

El último movimiento en lo social, fue la firma del fondo de CVC por parte de LaLiga que, permitirá a los clubes un balón de oxígeno vital, entre otras cosas, para que el Valencia pueda hacer frente a la reanudación y finalización de las obras del nuevo estadio. La pregunta está en la calle. Esta bomba de oxígeno puede dar vida a Lim y su continuidad en el club, por eso la gente se cuestiona si es buena o mala noticia la llegada de este dinero. Cañizares lo tiene claro: “El fondo CVC nunca puede ser una mala noticia. Lo que es una mala noticia es que la tenga que gestionar quien la va a gestionar. Lo que es una muy mala noticia, es que el fondo le sirva al Ayuntamiento para darle vida a los muchos incumplimientos que han tenido estos señores de Meriton. A cualquier otro no se le hubiera permitido lo que le están permitiendo y así se sienten poderosos. Ahora son noventa días de gracia para unos señores que no han merecido la credibilidad de nadie”.

Ante la realidad de que Lim no quiera vender, el ex guardameta cree que la única solución sería volver a repetir la fórmula que ya funcionó no hace mucho. “Contratar a gente profesional para gestionar el club, sería una solución si no se quieren ir. Ya lo hicieron con Mateu Alemany haciendo caso a Tebas. Pero tengo la sensación de que Lim no está preocupado por estas cosas, está a lo suyo. Y eso es muy grave que el propietario no tenga el más mínimo interés de que su empresa. Su club cada vez pierda más dinero y el parece que desprecia el dinero, esa es la sensación que tengo. Estoy convencido de que una pancarta y una bandera sirven para que levanten el culo los que están ahí para tomar decisiones y ejecutar soluciones. Pero si los que mandan, miran para otro lado, entonces es todo más complicado”.

