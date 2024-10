Hugo Duro, lesionado; Baraja llama a Warren Madrigal

Ayer fue Thierry para toda la temporada y hoy Hugo Duro para el próximo mes. Dos lesiones sensibles para el Valencia CF en el peor momento posible. El club ha emitido hoy un parte médico comunicando el problema en el aductor de la pierna izquierda del delantero getafense, que le va a mantener fuera de los terrenos de juego, al menos, hasta el próximo parón de selecciones. Sin Rafa Mir, el único delantero puro que le queda a Baraja es Dani Gómez, que anda entre algodones. También puede jugar arriba Diego López. No obstante, el técnico recurre al filial para completar la convocatoria de Parla de mañana... y lo hará también en los siguientes partidos de Liga.

Esta mañana, en una sesión pasada por agua, se ha entrenado con el primer equipo Warren Madrigal (2004). El ariete, internacional con Costa Rica, acumula tres goles con el Valencia Mestalla, del que es el máximo goleador en liga, y otros dos con el combinado tico en este comienzo de temporada. Los partidos que ha estado disponible ha sido titular con Angulo. No ha encontrado la continuidad porque se ha perdido varios encuentros por estar con su selección, pero poco a poco va dejando muestras de su fútbol en el Puchades. Un delantero peleón que sabe jugar de espaldas y ataca bien al área. Baraja ya lo convocó para el Metropolitano, pero no debutó. Podría hacerlo mañana en Parla en la primera ronda de la Copa del Rey.

El otro delantero sano del VCF Mestalla es Joselu, que ha trabajado más de una vez con Baraja y ya entró en la lista del Arousa la temporada pasada. No obstante, no ha sido él el otro delantero que estaba previsto que trabajara con la primera plantilla, si no Aimar Blázquez (2006), máximo goleador de División de Honor con once tantos en nueve partidos. No obstante, no se espera que entre mañana en la lista para Parla.

Baraja prevé dar descanso a jugadores como Mamardashvili, Gayà, Mosquera, Rioja o Barrenechea, al margen de Hugo Duro, Diakhaby, Rafa Mir y Thierry lesionados. Eso abre la vía a canteranos que sí estarán en la lista de mañana como Iranzo, Tejón, Ro o Iker Córdoba, al margen de Warren. Varios de ellos tienen posibilidades de ser titulares en el encuentro ante el Parla Escuela. Sobre todo Iranzo y Ro. Si bien, Baraja tendrá que estar pendiente de las limitaciones reglamentarias, teniendo en cuenta además, que Germán Valera juega con el dorsal 30 y tiene ficha B.

Según el reglamento de la RFEF, debe haber siempre siete jugadores con ficha A sobre el terreno de juego. Lo normal es jugar con tres jugadores de ficha B, pero hay quien prefiere arriesgar. Ya lo hizo Baraja el año pasado alineando cuatro en el once inicial de Arousa la pasada campaña. En ese caso, si fuera expulsado un jugador con ficha A, sería necesario hacer un cambio rápidamente. De no hacerlo, sería alineación indebida y el reglamento recoge que el árbitro debería dar por suspendido el partido con 3-0 para el rival. Además, el artículo 252 fija el límite en seis jugadores con ficha B alineados a lo largo de todo el partido.