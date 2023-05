Horario y dónde ver y escuchar el Levante UD-Real Oviedo de LaLiga SmartBank

El Levante Unión Deportiva afronta mañana la última jornada de la liga regular en Segunda División ante el Real Oviedo. La victoria en el último suspiro ante el Villarreal B hizo que los granotas todavía sigan vivos en la lucha por subir directos a Primera. Las opciones son remotas, pero el Ciutat de València estará repleto para buscar el objetivo sin tener que pasar por la promoción. No dependen de sí mismos. Hace unas jornadas lo hacían, pero han desprovechado varias oportunidades y tendrán que estar pendiente de lo que pase en el resto de campos para saber si ocupan una de las dos primeras plazas al final de la jornada. En cualquier caso, para tener alguna opción, sólo vale ganar. Escucha el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE a través de las emisoras COPE Más, la web y las aplicaciones móviles.

El conjunto de Orriols está sujeto a varias cábalas para poder conseguir el ascenso directo en la noche de mañana. La primera es que si el Levante UD gana y el Granada pierde, el equipo valenciano será matemáticamente equipo de Primera. El Granada recibe en Los Cármenes al CD Leganés, con nada en juego, a la misma hora que el Levante UD. Pese a no tener apreturas por nada, Calleja reconoció en sala de prensa que confía en que el cuadro pepinero pueda ayudar a la casa granota. La segunda cábala pasa por una carambola bastante mayor. Si el Granada no perdiese, el Levante UD ascendería si gana por seis goles o más al Oviedo y Las Palmas y Alavés empatan en el duelo directo que estarán jugando en Gran Canaria. La jornada la empieza líder el Granada con 72 puntos, segundo Las Palmas comn 71, tercero el Alavés con 70 y cuarto el Levante UD con 69. Eibar con 68 puntos y Albacete con 64 cierran los puestos de promoción, ya sin opciones de ascender de forma directa.

El Real Oviedo llega a esta última jornada como séptimo clasificado con 59 puntos, sin nada en juego, pero siendo el equipo más en forma de la categoría. Acumula ocho partidos consecutivos sin perder, de ellos en seis ha conseguido la victoria. El Levante UD llega a esta jornada como el quinto mejor local con siete empates y tres derrotas, marcadores que no puede permitirse este fin de semana si quiere subir de forma directa. En caso de no hacerlo, importante sería quedar lo más arriba posible. Primero para tener factor cancha a favor en las dos eliminatorias y, segundo, porque en caso de mantenerse el empate tras la prórroga no hay tanda de penaltis y se clasifica al que más arriba haya quedado en la clasificación de la liga regular.

Preguntado por el ascenso, Calleja ha sido claro en rueda de prensa: "Estoy en modo ascenso. Mi sobrino se bautiza en unos días y quiero ir. Las vacaciones también las tengo planificadas con mi familia. Ojalá podamos conseguir subir". En ese línea, el técnico madrileño sigue teniendo las bajas de Pablo Martínez, Campaña, Rober Ibáñez y Cárdenas. Este último, como hemos adelantado en Deportes COPE Valencia, ya ha empezado a hacer trabajo de campo con guantes y con balón y acelera en su recuperación. Llegaría a tiempo para el posible play-off tras haber sido operado de su lesión en el tobillo derecho el pasado 13 de abril.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la jornada 42 de LaLiga SmartBank, comenzará el sábado a las 21.00 h hora peninsular. Se podrá seguir por televisión a través de LaLiga SmartBank TV.

