Horario y dónde ver y escuchar el Levante UD-Ibiza de LaLiga SmartBank

El Levante Unión Deportiva recibe hoy a la UD Ibiza en el Ciutat de València (21.00h) en un partido decisivo por el ascenso. Las oportunidades de fallar ya se han agotado y el tren para subir directo a LaLiga está a punto de marcharse del andén. Es por ello que los granotas necesitan dar un verdadero paso adelante para tener billete en uno de los dos vagones que te eximen de tener que jugar la promoción. Con unos resultados medianamente propicios esta jornada, los de Calleja deben lograr los tres puntos esta noche. Si quieren dormir hoy entre los dos primeros clasificados, deberán además hacerlo por goleada. Escucha el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE a través de las emisoras COPE Más, la web y las aplicaciones móviles.

Los de Orriols llegan a este último partido de la jornada como 5º clasificados con 65 puntos, solo tres puntos por detrás de la segunda plaza que ocupa la UD Las Palmas. Entre medias, Eibar y Alavés con 67 puntos. Líder se ha puesto el Granada, cuatro puntos por encima del Levante UD, tras el único equipo de la zona alta en conseguir la victoria este fin de semana. Los eibarreses perdieron, mientras que canarios y alavesistas no lograron pasar del empate.

Para terminar segundos la jornada, los granotas deben ganar a partir de 4-0 o por cuatro goles de diferencia. En caso de empate a puntos con la UD Las Palmas, el golaverage particular está empatado, por lo que toca ir al general. En ese punto, los isleños tienen un registro de +17, por los +14 del Levante UD. Si los granotas ganaran por tres goles, deberían hacerlo a partir del 5-2 para poder acabar en ascenso directo hoy, ya que habría que tener en cuenta los goles a favor: 45 de Las Palmas por 42 del Levante UD. Un triunfo granota por 4-1 dejaria todos los registros totalmente empatados con los canarios. Ahí, de forma circunstancial. el juego limpio y el número de tarjetas totales decantaría la balanza en favor de los amarillos.

Además de por lo expuesto, la obligación de ganar viene también marcada por la situación del rival. La Unión Deportiva Ibiza llega la descendida a Primera RFEF, clasificada en penúltima posición con 29 puntos. Solo tiene en juego el honor de no ser el colista que peleará con el Lugo, porque la 20º plaza que marca la SD Ponferradina está a once puntos de distancia. Volverá a Valencia el ex levantinista Coke Andújar, que pasó la semana pasada por los micrófonos de Deportes COPE Valencia. El lateral insistió en que deben dar buena imagen por su afición: "Estamos tocados, pero somos profesionales".

Para el partido de esta noche, Pablo Martínez, Vezo, Cárdenas y Campaña engrosan la lista de bajas. Una en la que ya no está por lesión Brugué, si bien Calleja confirmó que estará listo para la próxima semana y no ha entrado en la lista de convocados. El técnico madrileño recupera a Postigo y Montiel, bajas por acumulación de amonestaciones en el último encuentro. Vuelven a estar citados cinco canteranos: Cuñat, Carlos Giménez, Carlos Jiménez, Edgar Alcañiz y Carlos Benítez.

El Levante UD jugará esta noche con la camiseta celeste que homenajea el centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la jornada 40 de LaLiga SmartBank, comenzará el sábado a las 21.00h hora peninsular. Se podrá seguir por televisión a través de LaLiga SmartBank TV.

