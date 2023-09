Guillem Ferrando: "El objetivo es enganchar a la Fonteta"

¿Desde cuándo está en Valencia Basket?

Estoy en Valencia desde los 13, creo yo. Hasta los 16 estuve yendo y viniendo desde casa. Me traía mi madre, unos 120 kms cada día, y se tenía que esperar a que acabase. Eran 3 días de entrenamiento, más los partidos. Ya con 16 me vine a vivir a Valencia. Se alegraron porque ya se ahorraban muchos viajes y estaba cerca si pasaba algo. Aquí ya tenía cerca el instituto, el pabellón, todo. Todo iba a ser mejor.

En cualquier deporte es muy complicado llegar al primer equipo del equipo de tu vida, pero en baloncesto más. ¿En algún momento de esos viajes con su madre o cuando estaba concentrado ya viviendo en Valencia imaginaba que algún día pudiera jugar en la Fonteta?

Sí lo imaginaba, porque era lo que yo quería, pero no lo veía nada fácil. Veía más fácil ir a un equipo antes y, ya más tarde, si eso, poder estar en Valencia. Ahora que estoy en el primer equipo estoy genial, muy contento. Mi madre y mi familia, que viene a verme todos los partidos a la Fonteta, también. Pero nada, esto es el principio, ahora tengo que mostrar el nivel para poder quedarme.

¿Cómo reaccionó cuando le la convocaron la primera vez para jugar un partido con el primer equipo?

La verdad es que me pasé el día un poco acojonado por casa, con muchos nervios. Ahora ya se afronta de distinta manera.





Guillem Ferrando durante un partido con el Valencia BasketFoto: Miguel Ángel Polo





¿Cómo le tratan los veteranos del equipo?

Genial, se portan todos genial. Siempre cae alguna pullita, alguna broma por ser el joven, pero muy bien. Me cuidan todos. Víctor me da consejos siempre.

El año pasado la mejor racha del equipo coincidió contigo en pista. En esta pretemporada el mejor +/- en un partido es con usted...

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La temporada pasada, cuando estuve yo, tuvimos la suerte de conseguir las cinco victorias seguidas, que nos ayudó a estar ahí metidos en las dos competiciones. Pero bueno, al final, esto es Valencia Basket es muy difícil ganarse un sitio y tuve que salir otra vez.

Con la lesión de Martin Hermannsson, ¿cómo recibes el fichaje de Jovic?

Yo ya me esperaba que ficharán otra base porque al final la lesión de Martín no está clara su vuelta. Es algo lógico que fichen a otro base, el calendario es muy duro, con la Euroliga son muchos partidos, e ir sólo con Chris y conmigo era un poco arriesgado. Mumbrú habló con la plantilla y conmigo para decirnos que venía Stefan.

¿Sienten que hay mejor equipo que el año pasado?

Eso hay que demostrarlo jugando, pero sí hay muchas caras nuevas y que llegan con ganas de demostrar y hacer las cosas bien. Creo que eso nos va a ayudar a competir. Tenemos que mejorar los resultados de la temporada anterior y todo pasa por empezar bien, ganar los primeros partidos y conseguir que la gente se enganche. Eso, creo, que nos va a ayudar a conseguir más victorias a final de temporada.

¿Enganchar a la Fonteta, que el año pasado se quedó algo fría, es uno de los objetivos?

Es un objetivo principal, que la gente venga y nos apoye, que apriete y que para los rivales sea muy duro jugar en Valencia.

¿Quién te ha deslumbrado más de los nuevos fichajes?

Semi, que ya me lo esperaba que fuera muy bueno, pero... y Nate Reuvers también.

¿Y de los compañeros que has tenido duranten estos años con el primer equipo?

Dubjlevic, sin duda, ya desde fuera veías que hacñia cosas diferentes, que tenía mucha calidad. Pero en cada entrenamiento entendías por qué llevaba tantos años y a tan alto nivel.

Es muy valencianista y lo demuestra en las redes sociales... ¿Ya tienes el 18 de Pepelu?

Aún no, pero no falta mucho. Soy muy del Valencia CF desde siempre, con mis hermanos, somos de ir al campo y ver todos los partidos. ¿Si veo al PSG? No mucho. (Guillem fue crítico con la marcha de Carlos Soler al equipo francés). Espero que pronto el Valencia este donde merece estar.

¿Qué jugadores del actual Valencia CF le gustan?

Javi Guerra y Pepelu, también pos supuesto Gayà. De arriba me gusta mucho Diego López, de la pretemporada con Bordalás ya le dije a mi hermano pequeño que era muy bueno y ahora se está demostrando.