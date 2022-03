Guedes VS Bardhi: sólo uno irá a Catar 2022

Oporto acoge este martes un derbi de València algo particular. Guedes y Bardhi pelean por el billete para el Mundial de Catar 2022. Macedonia, que dio la sorpresa al eliminar a Italia (0-1) la semana pasada, se enfrenta a la Portugal de Guedes en el estadio del Porto con la intención de alcanzar su primer Mundial. Bardhi, tras cuajar un gran partido en Palermo, volverá a ser titular en una selección que recupera a su estrella. Elif Elmas, que vuelve después de su sanción de un partido, aseguró que este martes en Oporto, ante Portugal, tienen "90 minutos para cumplir" el "sueño de infancia" de los jugadores y de todo el país. "Este puede ser el partido más difícil y más emocionante de los jugadores que estamos aquí. Tenemos 90 minutos para cumplir nuestro sueño de infancia, pero no solo el nuestro sino el de todo el país", indicó. El partido es cuestión de estadio en Macedonia y el Primer Ministro, Dimitar Kovacevski, incluso deseó suerte a los jugadores antes de que partieran hacia Oporto a bordo del avión.

El partido es histórico para Macedonia y Bardhi





Dos veces se han enfrentado en su historia Portugal y Macedonia con una victoria para la selección portuguesa y un empate en el otro enfrentamiento. Con el valencianista Guedes con un papel más secundario, ya que en principio estará en el banquillo, ha sido Cristiano Ronaldo el protagonista en la previa del partido y ha asegurado que él decidirá hasta cuándo jugará ante los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último para el madeirense de 37 años: "Quien manda soy yo. Punto final". "Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", respondió.

Guedes celebra un gol con Portugal





El partido será arbitrado por el inglés Anthony Taylor. Este martes han entrenado en Oporto los convocados de la selección lusa, donde también ha participado Pepe, que había estado de baja por covid-19 y que no pudo jugar contra Turquía, según explica UEFA en un comunicado.