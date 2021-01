Gracia: “Me siguen diciendo que vendrán refuerzos y tengo que confiar”

El Valencia visita la casa del favorito en la Liga. Su trayectoria en la primera vuelta así lo acredita. Un equipo con poso, con una confianza que le autoriza a ganar partidos, incluso cuando no lo merece. Es la suerte del campeón y ello tiene tufillo el conjunto colchonero. Mientras Real Madrid y Barça se entretienen en sus líos internos, los rojiblancos van haciendo camino hacía el título. Es, por tanto, un hueso duro en un momento complicado para los de Javi Gracia. Asomaban tímidamente la cabeza en la Liga, apoyados en los resultados de Copa, pero Osasuna volvió a enseñar las costuras de un equipo deshilachado que alberga el dudoso honor de registrar la peor marca de puntos en una primera vuelta, desde que la victoria, concede tres puntos al vencedor.

En ese escenario, da hasta miedo. Pero si algo ha distinguido la irregularidad de este equipo, es que, ante los grandes, tiene mejor cara el enfermo. Parece que resucita a golpe de orgullo. De saber que no hace mucho, peleaba con ellos en el mismo escalón de la clasificación.

Correia, único lateral en el Metropolitano

Por si fuera poco, al técnico navarro se le acumulan los problemas en la sala de máquinas. Soler sigue con dolor en el tobillo y sólo su compromiso, le mantiene titular. Racic llega con un fuerte traumatismo en la rodilla, pero el serbio también quiere sumar y se apunta al carro. Se agradece la predisposición, pero es evidente que el equipo se debilita si sus jugadores no están al 100%. Wass sería alternativa, pero el danés vio la quinta amarilla ante Osasuna y lo verá desde el salón de casa.

Un once, por tanto, condicionado. Jaume en la portería. En defensa sin sorpresas. Correia es el único lateral derecho. Paulista, Diakhaby y Gayá son, ahora mismo, indiscutibles. En el centro del campo, si están, será para jugar de inicio, Soler y Racic. En las bandas, cobra peso Yunus Musah. En la izquierda, Cheryshev repetiría, aunque ojo a la opción de doble lateral con Lato, opción que le gusta a Gracia. En el ataque es fijo Maxi Gómez y la duda será su acompañante. Kangin pierde fuelle a medida que gana titularidades. El coreano es intermitente y acaba siempre siendo el primer cambio porque la gasolina, o sus ganas, no le dan para más. Gameiro es de lo más irregular en la temporada. Lesiones al margen, el francés no ve puerta, está fallón y tampoco agita partidos cuando sale desde el banquillo. La tercera posibilidad en ofensiva es Gonzalo Guedes. Enchufado es determinante para el equipo. El problema es que vive desconectado el 80% de las veces. Así que tres opciones, y da la sensación que Gracia tendrá que elegir la menos mala. Ese es el panorama actual de la plantilla.

El técnico ha comparecido este mediodía en Paterna en la habitual rueda de prensa previa a los partidos. El navarro sigue manifestando, como acto de fe, su confianza en los refuerzos en este mercado de invierno.

Wass, baja por sanción

El regreso de Piccini

Es un jugador que conocemos. Trabajé con él en pretemporada. Un gran profesional y a la espera de ver en qué condiciones físicas viene. En su posición no estamos sobrados de efectivos. Está era una opción de mercado.

Confío en que vengan refuerzos. Yo ya transmití mis necesidades y a partir de ahí, el club actúa y decide. Ellos han creído oportuno el regreso de Piccini.

El estado de Carlos Soler

Sigue con molestias, no sé cuánto tiempo lo podrá soportar. Su actitud para ayudar al equipo es encomiable. Es un dolor soportable, pero en gran medida es Carlos el que lo hace soportable por su actitud y compromiso.

Sevilla, rival en Copa

Un rival exigente y el hecho de jugar fuera de casa todavía lo hace más. Me hubiera gustado en casa, fuera quien fuera el rival. La eliminatoria la vemos abierta y con esa intención vamos a pelear.

El equipo necesita de Gameiro enchufado

Raçic y la sanción de Wass.

Koba ha sido una opción desde que está con nosotros entrenando. Al igual que Esquerdo. En el momento que están con nosotros, todos figuran como opción. Uros y Carlos están con molestias, pero confiemos en que puedan ayudarnos, no sé si de inicio o durante el transcurso del partido.

Renovación Paulista

Es una gran noticia para el club. El jugador está contento por ello, así me lo ha manifestado y eso es un motivo de alegría. El club considera que Gabriel es un jugador muy válido. Contento por ambas partes y creo que es un gran valor para el club.

Paulista, indiscutible en el once

Mercado de invierno

Lo que crea yo es relativo. Lo importante es que el club está trabajando en ello, y creen que van a poder reforzar el equipo, y en eso estoy yo confiado. Lo demás, es seguir trabajando en lo que me ocupa que es mejorar la marcha del equipo.

Atlético de Madrid

Un equipo con números extraordinarios. Sólo una derrota. Pero al margen de números, es un equipo que compite con un nivel altísimo. Gana partidos cuando se le complican las cosas, a base de empuje y de confianza. Hicimos un buen partido defensivo en la primera vuelta en Mestalla. Hay que intentar ser más ambiciosos en el ataque para poder optar a la victoria.