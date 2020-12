Gracia: “Me siento perjudicado por varias decisiones”

Jason y Guedes expulsados

“Yo creo que las dos expulsiones habría que analizarlas para saber qué ha pasado. El jugar con inferioridad partidos tan igualados y tan importantes, dificulta mucho el conseguir un buen resultado. Es una cosa a evitar. Ya nos cuesta con 11 (jugadores) conseguir la victoria…”.

Estado del vestuario

“El vestuario, como ha dicho José (Gayà), y digo yo, está roto. Después de ese comienzo de partido, de ese dominio, de ponernos por delante en el marcador… que termine así es frustrante. A lo largo de todo el partido se ha mostrado ese querer. Pero no nos ha dado. En gran parte, ha sido por cómo se ha desarrollado el partido. Mi opinión (al árbitro) es que me sentía perjudicado por varias decisiones que ha tomado. El último gol, es falta clarísima a Koba. Por no hablar de la falta primera, tengo dudas de que sea falta de Mangala sobre Soldado. No entro a valorar las rojas. Hay una serie de situaciones en las que me puedo sentir perjudicado como le he dicho”.

Números pobres

“Tiene que dar. Es nuestro objetivo, tenemos que ir preparando nuestro siguiente compromiso. Seguir siendo optimistas, seguir creyendo que todas las circunstancias que nos están siendo adversas nos vendrán de cara. Y tener esa pizca de suerte”.