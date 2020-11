Gracia: “No quiero distraerme con más polémicas, sólo entrenar para ser mejores”

El técnico del Valencia CF, Javi Gracia, no ha querido entrar a valorar las palabras del presidente Anil Murthy en el medio digital internacional Offthepitch.com en las que aseguró que había elegido él, personalmente, a los ocho canteranos que iban a realizar la pretemporada con el primer equipo a sabiendas de que eso podría generar: "tensión con el entrenador".

El navarro prefiere pasar página de las polémicas constantes que envuelven el club y centrarse en lo deportivo "No soy dudoso, pero ahora no es el momento de valorar declaraciones externas o del presidente. No quiero distraerme en eso porque no me ayuda. No voy a comentar cada declaración que se diga fuera de aquí. Mi responsabilidad es otra. Hemos trabajado con la cantera esta semana y con muchos chicos del Mestalla. Voy a hacer el esfuerzo para que el equipo mejore y nuestra afición disfrute. Cuando se cierra un plazo de entrada o salida de jugadores ya no tiene sentido insistir en ello”.

Pendientes de la rodilla de Maxi para la lista

Ajeno a las polémicas por tanto, el técnico mantiene la duda de si podrá contar o no, con su delantero titular, Maxi Gómez. Lleva toda la semana sin trabajar por el grupo, pero la importancia del atacante charrúa le hace que Gracia mantenga la convocatoria hasta mañana antes de viajar al mediodía a Vitoria para dar más margen a la posible recuperación de Maxi, "prefiero no anticipar si va a estar o no. Sabéis que tiene molestias en la rodilla. Vamos a esperar hasta el último momento, pero sus molestias sin balón no existían durante la semana, aparecían en el trabajo cuando entraba en contacto con balón, pero han ido a menos".

El técnico confía en que su equipo refuerce en Mendizorroza la ligera mejoría experimentada desde la segunda parte del encuentro que disputó en el Martínez Valero. "Estamos en un buen camino porque paralelamente a esa mejora nos acompañan los resultados, y eso nos fortalece y nos ayuda. Queremos esa continuidad y dar muestras de solidez y de mejora. Tenemos muchos aspectos por mejorar porque seguimos concediendo mucho gol. Para ser más consistentes todo pasa por tener mayor solidez defensiva y hacer las cosas mejor. Seguimos siendo exigentes”.

Guedes y Kangin podrían ocupar el ataque en Vitoria

Hoy Kangin Lee trabajó con el grupo tras haber estado al margen en Paterna pendiente del protocolo COVID tras regresar de los partidos con su selección donde hubo un brote de positivos. El coreano estará por tanto en la convocatoria, pero con la duda de Maxi Gómez, se abre la puerta a Guedes en el ataque. El portugués ha sido relegado al banquillo por Javi Gracia en los últimos partidos, incluso se ha quedado sin disputar ningún minuto. El navarro pide más del futbolista luso. "Guedes no está diferente cuando no juega a como lo están otros jugadores cuando tampoco lo hacen. El jugador que no juega espera esa recompensa de minutos y Gonzalo no es diferente al resto. La importancia de cada jugador viene dada por sus hechos: por cómo entrena y cómo juega los minutos que tiene que jugar. Estoy contento con Gonzalo y espero más de él, igual que lo espero de todos los jugadores. Sabemos de su capacidad; tiene una capacidad muy grande para ayudar al equipo y confío en que lo hará a lo largo de la temporada".

Respecto al rival, el Deportivo Alavés, ocupando la zona baja de la clasificación aunque con una notable mejoría en las últimas jornadas que también han llamado la atención del técnico valencianista "Es un equipo que cada vez es más sólido y está consiguiendo mejores resultados. Más allá del rival y de los tópicos, jugamos contra un equipo muy constante que te va a poner en situación de duelos, de juego directo, de segundas jugadas y si no mantienes una intensidad alta va a ser imposible conseguir una recompensa allí. Es un paso más en otro camino para afianzarnos en la buena línea que llevamos en resultados. Nos va a hacer trabajar de forma diferente por su dibujo y sus variantes. Nos van a plantear un partido diferente".