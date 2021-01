Gracia: “Mi intención es la de tratar de terminar la temporada”

Piccini. Cuándo estará disponible

“Apenas he tenido oportunidad de hablar con el jugador todavía. Está en un proceso de ver realmente su estado físico, con diferentes pruebas. No va a estar para una disponibilidad inmediata, va a necesitar un tiempo. Me gustaría tener al completo todas las valoraciones. A corto plazo, para los dos próximos partidos no creo que esté disponible”.

Cargo a disposición del club si no llegan refuerzos

“Mi intención es la de tratar de terminar la temporada. Tratar de seguir trabajando y seguir mejorando con el equipo en cada partido. Esa es mi intención. La semana pasada me preguntabais por los fichajes y yo os hablaba de los partidos y puntos por sumar. Con los jugadores nuevos o con lo que tengamos. Ese es el compromiso que tenemos”.

Portería

“No voy a decir quién va a jugar. No le doy más importancia a una competición que a otra. Tratamos de elegir lo que creemos que es lo mejor. Considero que tenemos tres buenos porteros, uno de ellos lesionado. Tienen que competir por jugar en cada partido y creo que así lo hacen”.

Refuerzos de sus rivales

“No sé cómo sienta en mis jugadores que otros equipos puedan hacer. Lo más importante, es mirar hacia lo de uno mismo. Lo mejor que podemos hacer es estar centrados en nuestro trabajo. Intentar mejorar desde la premisa que estamos los que estamos. Los que estamos somos los que tenemos que mejorar esta situación. Si vienen nuevas incorporaciones, bienvenido sea. Mientras tanto, seguimos con lo nuestro y convencidos de que lo podemos hacer bien”.

Los jugadores hacen tandas de esfuerzo

Sevilla FC. El próximo rival

“Considero que tenemos que hacer un gran partido, como en nuestro último compromiso en Liga hicimos en una gran parte de él. Si no, no hay manera de competir contra estos equipos. Es una competición diferente, todo a un partido. Creemos firmemente, que somos capaces de derrotar a cualquier equipo. Tenemos esa ilusión y ese objetivo”.

Proyecto Lim. Sabe qué piensa el propietario

“Con el propietario, no lo conozco, no he hablado. No lo conozco. Poco más puedo decir referente a qué grado de lo que tú quieras saber tiene. No he hablado con él. Igual vosotros habéis hablado más con él que yo”.

La Copa

“No molesta, en absoluto. Es una buena oportunidad para seguir trabajando y mejorando. No sé el nivel que se espera de estos jugadores pero su trabajo y compromiso es máximo. Cada partido es una oportunidad para mejorar. Ver esos minutos como el otro día que le competimos al primer clasificado de la Liga”.

Tocados en la plantilla

“Cada alineación, en este calendario de tanto partido, queda condicionada. Buscas equipos equilibrados que te permitan ciertos momentos alternar o suplir a algún jugador. No es inconveniente tener ese partido importante del sábado para poder competir bien mañana y ser capaces de seguir en esta competición. Tendremos que dosificar a algún jugador.

Tiene plantilla para afrontar dos finales como las siguientes

“Vamos a hacer alguna rotación y habrá algún jugador de los habituales que no empiece el partido. Pero eso, no será sinónimo de no darle importancia a la competición. Lo hemos hecho anteriormente y nos ha ido bien. No veo una relación directa entre estas rotaciones necesarias con priorizar una competición frente a otra. Todos mis jugadores están capacitados para jugar. Nuestro objetivo sigue siendo seguir en esta competición y seguir en Liga”.