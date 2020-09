Gracia: “Estoy un poco disgustado. No hemos estado mejor que los rivales”

17 remates de la SD Huesca frente a cuatro del Valencia CF

“Es cierto que la estadística en cuanto a remates. La posesión ha sido pareja. Más allá de eso, es evidente que no ha sido un buen partido. El rival ha estado mejor. Hemos empezando marcando y poniéndonos por delante. Ha habido momentos, estando peor que el rival, que el equipo ha mostrado esos impulsos para marcar ese segundo gol y conseguir la victoria. Nos llevamos un punto que, dado el partido que ha sido, no quiero decir que es bueno pero habrá que valorarlo porque no ha sido un buen partido y el rival ha sido mejor”.

Qué ha pasado

“En otros partidos, los comienzos habían sido peores. Hoy no hemos sufrido en el inicio pero hemos sido dominados por la posesión del rival. Queríamos tenerla pero no estábamos cómodos con ella”.

Rueda de prensa posterior al Valencia CF-SD Huesca

Cómo está Javi Gracia

“Estoy un poco disgustado por el partido. Han pasado tres partidos, donde las sensaciones, me gustaría ser crítico más allá de si ha habido muchas salidas o menos. Tenemos cosas a mejorar, no sé si me he mostrado más o menos enérgico. No ha podido ser, pero no ha sido por falta de interés e ilusión”.

"Yo creo que ni a Gameiro ni al resto del equipo les han faltado ganas"

Gameiro: "falta de ganas"

“Valorar una palabra de un jugador que domina bien la lengua pero que domina mejor otro idioma y buscar ese enfrentamiento… Yo creo, que ni a Gameiro ni al resto del equipo le han faltado ganas. No hemos estado bien, hay que trabajar y mejorarlo. Pero por falta de ganas no es. Kevin ha hecho bien las cosas y nos ha dado soluciones. Ha ofrecido opciones en el juego de ataque. Creo que ha estado bien en actitud, como el resto del equipo”.

Gameiro controla ante Siovas

Superado en las tres jornadas

“Lógicamente, si yo supiera el por qué no estamos encontrándonos tan bien, lo diría. En los partidos que hemos disputado, no hemos estado mejor que los rivales. Incluso en la victoria contra el Levante UD. Es cierto. Nos falta trabajo, tiempo, el ir superando estas adversidades como equipo e ir creciendo. No solo jugamos contra rivales sino que estamos en ese momento de búsqueda de identidad, de jugar contra nosotros mismos. Compitiendo y jugando mejor estaremos más cerca de conseguir resultados”.