Un gol de Montiel mantiene vivo al Levante UD

Un gol de Joni Montiel, que erró el penalti, pero cazó el rechace de Gianni, en el minuto 90 le dio la victoria este sábado al Levante y rescató sus opciones de ascenso directo contra el Villarreal B, que empató en dos ocasiones con Alex Millán y Javi Ontiveros los goles de Mohamed Bouldini y Montiel. MIRA AQUÍ EL RESUMEN DEL VILLARREAL B 2-3 LEVANTE de LaLiga SmartBank



Solo tres minutos necesitó el Levante este sábado para marcar el primer gol del partido tras una poderosa carrera de Bouldini, que superó a toda la defensa amarilla y batió a Gianni, que tenía detrás de su portería un fondo ocupado por multitud de aficionados levantinistas que se desplazaron hasta Vila-real para acompañar al equipo valenciano en su objetivo de mantenerse con opciones de ascenso directo.



El Levante, que con el gol se puso momentáneamente segundo, empujó para prolongar ese buen inicio con dos interesantes oportunidades de De Frutos, cuyo chut desde la frontal se marchó alto, y de Montiel, cuyo lanzamiento se topó con un jugador amarillo, mientras que el Villarreal B, que aseguró la pasada jornada su permanencia en Segunda, no estaba cómodo sin tener el balón y sufría defensivamente.



Pero el filial del Villarreal demostró su efectividad en su primera llegada al área rival con un centro de Ontiveros desde la banda izquierda que cabeceó Alex Millán (m.27) para igualar el choque. Pese al empate, el Levante seguía dominando el partido y la reacción azulgrana no tardó en llegar.



Seis minutos después del gol del equipo de Miguel Álvarez, Montiel golpeó desde fuera del área y se encontró con un error de Gianni, que midió mal y, pese a que el balón llegó centrado, no pudo controlar el balón tras el bote y entró a la portería (m.33).





El Villarreal B, además del gol, sufrió las lesiones de Fer Niño y Dela, que fueron sustituidos por Pacheco y Hugo Pérez cinco minutos antes del final de la primera parte. Tras el descanso, el equipo local salió con otra actitud y merodeó desde los primeros compases el área de Femenías, que tuvo que despejar un tiro cruzado peligroso de Tasende.



El Levante calmó ese intenso inicio de los amarillos con ataques largos que eran agitados por De Frutos desde la banda derecha, pero no lograba conectar con la delantera azulgrana y, en una de las escasas oportunidades peligrosas de los locales, Iborra hizo penalti a Millán. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Ontiveros, que superó a lo panenka al guardameta levantinista (m.66) para volver a igualar el partido.



El equipo de Javi Calleja buscó con insistencia la victoria y, cuando mejor estaba el Villarreal B, Montiel recibió penalti de Abraham Del Moral, que fue expulsado. Montiel, tras ver como Gianni rechazaba su chut, cazó el rechace para mantener con vida al Levante (m.90).



Ficha técnica:



2 – Villarreal B: Gianni; Leal (Forés, m.46), Dela (Hugo Pérez, m.40), Abraham Del Moral, Tasende (Romero, m.80); Carreira, Alberto del Moral, Geralnik, Ontiveros; Millán (Ojeda, m.89) y Fer Niño (Pacheco, m.40)



3 – Levante: Femenías; Son (Pubill, m.70), Postigo, Róber Pier, Saracchi (Alex Muños, m.76); De Frutos, Iborra (Brugué, m.80), Pepelu, Cantero (Wesley, m.70); Montiel y Bouldini



Goles: 0-1, m.3: Bouldini. 1-1, m.27: Millán. 1-2, m.33: Montiel. 2-2, m.66: Ontiveros, de penalti. 2-3, m.90: Montiel.



Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité extremeño). Amonestó a Dela, Forés, Hugo Pérez y a Son y Postigo por parte de los visitantes. Expulsó con doble tarjeta amarilla a Abraham Del Moral (m.89) por parte de los locales



Incidencias: Partido correspondiente a la cuadragésimo primera jornada de Segunda División disputado en el estadio de La Cerámica ante 7.025 espectadores.

Las cábalas del ascenso directo

El Levante UD asciende si gana y Granada pierde. En caso de que los nazarís no caigan en casa ante el Leganés, el equipo de Calleja subiría directo si gana por seis goles o más al Oviedo y Las Palmas y Alavés empatan en su enfrentamiento. Habría una opción muy remota más si el Granada no pierde. Que el Levante UD gane por cinco goles, que Las Palmas y Alavés empaten a cero y que los canarios vean cerca de 15 amonestaciones más que los valencianos. Una cábala kafkiana.