Gayà: “Yo estoy aislado abajo y mis padres en el piso de arriba”

Corren tiempos difíciles para todos y los deportistas de élite no son una excepción. El Valencia CF fue el primer club de Primera División en confirmar que, entre los miembros del primer equipo, había varios contagiados por el coronavirus. En concreto, un 35% del total habían dado positivo en las pruebas realizadas del COVID-19.

Por supuesto, varios futbolistas afectados. Que se hiciera público sus nombres: Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala y José Luis Gayà. Los tres asintomáticos, los tres aislados en sus domicilios particulares. Los tres sin contacto alguno con sus familiares.

Este es el caso de uno de los capitanes: Gayá. El futbolista de Pedreguer estaba firmando una de sus mejores temporadas desde que irrumpió en La Liga. Consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos del viejo continente, internacional absoluto con España y con la Eurocopa como telón de fondo. Gayà vio cómo, de repente, su vida (y la de todos) cambiaba de la noche a la mañana. Competición detenida. Positivo. El virus en su cuerpo.

"Estoy bien. No noto nada raro", explica el lateral izquierdo de Pedreguer

Antes de la confirmación, Gayà había decidido traerse a sus padres a casa. Aprovechar el parón para tener a sus seres queridos cerca. Compartir más tiempo con ellos y disfrutar de su compañía hasta que todo pasase. Quién le iba a decir a él que, días más tardes, las pruebas médicas le iban a aislar del mundo. Positivo.

A través de sus redes sociales dio a conocer su positivo

El hecho de haber recorrido Europa en el último mes, pasando por los principales focos de infección (Milán, Vitoria, Valencia) le había dado al club muchas papeletas para caer en el contagio. Y así fue.

Gayà se encuentra ahora mismo viviendo en el sótano de su casa. Con sus padres en el piso de arriba. Sin contacto, aislado de todo y de sus seres queridos también. Cuarentena total.

“Ah bien, yo estoy normal. No noto nada raro”, confesaba Gayà mientras jugaba una partida online en la videoconsola. “Lo puedo pasar sin notar nada”, añadía. “Vinieron mis padres, porque ellos no viven conmigo. Y vinieron antes de que lo supiera. Y ahora estoy abajo, aislado. Tengo un espacio para estar. Y ellos están arriba. No tenemos contacto”, sentenciaba el futbolista del Valencia CF.

Es la realidad que, al igual que a otros muchos ciudadanos, le toca vivir a la familia Gayà. A la espera de dos negativos, que terminen con esta pesadilla. Para volver a estar con sus seres queridos. Para volver a disfrutar de su pasión: el fútbol. Para, en definitiva, volver a la normalidad. Paciencia.