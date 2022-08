Gattuso: "No hablamos de Europa ni de objetivos. Queremos tener un estilo"

Gattuso se ha estrenado hoy ante los medios de comunicación en su comparencia previa a un partido oficial de Liga. Mañana debuta ante el Girona en Mestalla y su única ambición es comenzar con victoria la temporada. Por eso no se fija objetivos a largo plazo y rehuye cuando le preguntan por ello. Instalado en el afamado "partido a partido" el preparador italiano tiene claro que lo importante es conseguir, cuanto antes, un estilo propio de juego y una mentalidad de equipo ganador. Esa es su obsesión y mañana quiere empezar demostrando todo lo que han trabajado durante el mes y medio de pretemporada que lleva el equipo.

Me gustaría saber su opinión sobre la sanción a Gayà.

Voy a hablar en italiano porque tengo que hablar correctamente. Hablamos de un chico para mí espectacular. Hace un mes que trabajo con él, es un jugador internacional, por cómo interpreta el rol de capitán. Cuando juega tiene una educación increíble. Yo he sido capitán. Cuando jugaba y hablaba después de los partidos era mucho peor que él, es muy respetuoso. Por eso me sorprende tanto esta sanción de cuatro partidos y que haya llegado tan tarde la decisión. Lo conocéis como jugador, pero como hombre y como persona es increíble, por eso no entiendo esta sanción. Quiero aprovechar para hablar sobre el trabajo de los árbitros. Durante la semana tengo mucha dificultad, cuando entreno al equipo tengo que ser el árbitro y no es fácil. Es un trabajo muy difícil, para mí también. Muchos jugadores se enfadan conmigo porque piensan que es falta o no es falta. Pienso que su trabajo no es fácil, creo en su buena fe y pienso que en este momento nosotros tenemos que ayudarles, hablar menos, aceptar todo lo que pasa en el campo, aunque no es fácil, especialmente para mí, que en el partido tengo el fuego dentro, pero tenemos que ayudar a los árbitros.

¿Podrá ser titular Nico en el partido ante el Girona FC?

Está con nosotros, ha entrado en la convocatoria y mañana vemos. Se ha entrenado ayer, hoy también y mañana vendrá a preparar el partido.

¿Qué le falta al Valencia CF en este mercado de fichajes? ¿Sigue pensando que no necesita fichar un defensa? ¿Está negociando el Valencia CF por Bryan Gil?

Hablar de nombres no es lo correcto hoy. Tenemos un partido muy difícil ante un equipo que va a cambiar tres o cuatro sistemas de juego, tenemos que hablar del partido. Nosotros, el Club también, sabemos que tenemos que completar la plantilla, pero ya hablamos el lunes de eso, ahora lo correcto es hablar del partido.

¿Qué va a pasar con Maxi Gómez? ¿Cómo ve al delantero? ¿Podría jugar contra el Girona FC?

Me gusta siempre que los jugadores estén al 100% nivel físico y mental. Creo que no lo está todavía porque no ha entrenado en las últimas dos semanas con nosotros, tampoco Marcos André. Mañana veremos si está bien. Hoy tenía todavía un poco de molestias, mañana hablaremos con el doctor y veremos si puede tener algunos minutos. Yo soy entrenador, trabaja bien, trabaja normal. Cuando un jugador no está bien físicamente, mentalmente no está fuerte porque piensa en las molestias que tiene. Es jugador del Valencia CF en este momento, estamos obligados a hacerle rendir al máximo y trabajar al 100%.

¿Ve a Hugo Guillamón como central o en el centro del campo?

Hugo seguramente juegue como pivote, Nico también, aunque puede jugar como mediocampista, de ‘8’. Hugo para mí es un pivote.

¿Qué le dijo a Nico para que eligiese el Valencia CF y descartar otras ofertas?

Tiene muchas cualidades, es un jugador joven, pero tiene mucha calidad. Tiene que trabajar fuerte, está jugando en un Club grande, con una gran historia. No basta solo con la calidad, tiene que poner calidad y ganas. Le dije eso, está muy contento.

¿Cuál es el objetivo del Valencia CF esta temporada?

El objetivo para nosotros es que el equipo tenga un estilo definido, una mentalidad definida y tenemos que ver partido a partido. No hablamos de Europa ni de una posición concreta en la tabla, el objetivo es ese: tener una mentalidad y un estilo definidos.

Tuvo la primera toma de contacto en el Trofeu Taronja, ayer más de 8.000 personas fueron al entrenamiento. ¿Cómo valora la entrega de la afición y qué supone para el equipo?

Estoy encantado con la afición. No solo por ayer o el partido ante la Atalanta BC, sino también por los días que hemos trabajado con mucho calor y había tantas personas viendo el entrenamiento. Esta temporada deben ser nuestra fuerza. Cuando yo jugaba miraba a mi afición cuando venía al campo, para mí ver tanta gente era un ‘dopping’, era excepcional, pienso que también lo es para el equipo. Tenemos una manera de reforzar todo esto, jugando buenos partidos, sudar la camiseta y respetar la camiseta. Ninguna pregunta sobre el Girona FC… Todo el mundo piensa que jugamos contra un equipo de Segunda División… No. Es un partido muy difícil. LaLiga va a ser un campeonato difícil y el del Girona FC es un partido muy difícil, tenemos que prepararlo bien. Todo el mundo piensa que va a ser fácil y va a ser difícil. Son un equipo que cambia mucho el sistema de juego en poco tiempo. Tenemos que comprender bien los automatismos, creo que va a ser la clave.

¿Le preocupa el calor que pueda hacer mañana por cómo pueda afectar al equipo?

¿Qué cambia para nosotros? Nada. Hace un mes que trabajamos con mucho calor, altas temperaturas… No sé qué temperatura tienen en Girona ahora mismo, pero para nosotros no es un problema, estamos acostumbrados porque hemos trabajado con estas temperaturas mucho tiempo.

¿Cuál va a ser el sistema de juego del Valencia CF esta temporada?

El 4-4-2 no me gusta, no me gusta jugar con dos líneas de cuatro jugadores. Nuestro sistema hoy por hoy es el 4-3-3, aunque en el futuro podemos jugar 4-2-3-1. Cambia poco. Jugar con pivote me gusta por cuando tenemos la pelota y cuando no la tenemos. Bascular, buscar línea de pase…