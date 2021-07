Garay, un adiós cargado de emociones

El pasado viernes, Ezequiel Garay puso fin a su carrera futbolística. Una decisión en contra de su voluntad, y en la que su particular calvario de lesiones ha tomado la última palabra. A sus 34 años, el central argentino anunció su adiós definitivo a través de una emotiva carta en la que se acuerda de todos los clubes de los que ha formado parte, entre ellos el Valencia CF.





Garay jugó su último partido como profesional el 1 de febrero de 2020, cuando se rompió el ligamento cruzado ante el Celta. Sin embargo, los problemas venían de muy atrás. “Desde hace tres años, llevo en silencio junto a un equipo médico luchando e intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente. Dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones”, asegura en relación a un cuadro clínico de coxastrosis izquierda por alteración del cartílago en la cadera.

Tras terminar contrato con el Valencia al término de la temporada 2019-20, varios equipos se interesaron por su firma y hubo negociaciones en firme. Pero Garay puso la sinceridad por delante. “Comprometerse es una palabra que hay que cumplir, y mi compromiso tan solo sería cobrar dinero a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos no los jugaría por mi problema. Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera”.

Agradecido a todos los que han sido sus compañeros en este viaje, las reacciones no tardaron en llegar. Entre ellas la de Gabriel Paulista, su fiel escudero en la zaga valencianista. “Ya fue muy difícil verte salir cuando se terminaba tu ciclo con el VCF. Lo echo de menos hasta hoy. A todo el mundo le digo que has sido mi mejor compañero en la defensa”.

Garay y Paulista se abrazan al final de un encuentro (LP)

También el excapitán Dani Parejo le deseó suerte para el futuro. “El fútbol nos demuestra muchas veces lo duro que puede llegar a ser... fue un placer jugar a tu lado”. Así mismo, Marcelino García Toral le mandó un bonito mensaje en el que afirma debe estar muy orgulloso por su carrera. “Ha sido un placer haber vivido tantas experiencias contigo, Ezequiel. Muchas gracias por tu entrega y profesionalidad. Con esa honestidad seguro que te irá bien”.

Una despedida de la que no se ha hecho partícipe el que fuera su último club, el Valencia, que no ha publicado nada al respecto de su retirada a diferencia del Racing de Santander, el Zenit de San Petersburgo o el Benfica. Ahora, Garay comienza una nueva etapa centrada en su vida familiar, “una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión”.

