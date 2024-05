Fran Pérez padece una lumbalgia y no se le forzará

Fran Pérez padece una lumbalgia mecánica. Así lo ha hecho saber hoy el Valencia CF en un parte médico. Según este mismo comunicado, la lesión "le impide entrenar con normalidad". Ese es el motivo por el que el jugador se ha perdido los últimos tres partidos de LaLiga. Y tiene pinta que se perderá también los tres que quedan. Hoy Baraja ha hablado de él en sala de prensa: "Viene arrastrando unas molestias en la espalda. Ha tenido episodios en otros momentos del año pero no han sido tan agudos y ahora no acaba de estar bien del todo". El jugador mejoró en cuanto a sensaciones y quiso dar un paso más hacia su recuperación introduciendo balón a su trabajo en solitario con readaptador. El dolor no ha remitido y, pese al deseo del futbolista de participar lo antes posible, la realidad es que no se le va a forzar. En el horizonte: la pretemporada y los Juegos Olímpicos.

El extremo valenciano se quedó fuera de la lista ante el FC Barcelona el pasado 29 de abril, y desde entonces se ha perdido dos encuentros más, los disputados en Mestalla ante Deportivo Alavés y Rayo Vallecano. Tres partidos en los que el Valencia CF se ha atascado y no ha sido capaz de conseguir la victoria. En el último que disputó Fran, también con derrota ante el Betis, arrancó en el once titular y Baraja decidió sustituirlo al descanso.

A falta tres fechas, este ha sido el año de la consagración de Fran Pérez. Al menos, sin duda, para El Pipo que le ha dado la titularidad en 27 de los 32 partidos de LaLiga que acumula disputados este año el atacante criado toda la vida en la Academia VCF. Hasta esta lesión había estado disponible toda la temporada, por lo que únicamente se ha perdido los citados tres últimos choques. A esas cifras hay que sumar la participación en cuatro partidos de Copa del Rey. En todo el curso ha anotado un gol y ha dado cuatro asistencias.

Fran Pérez debutó en el Valencia CF en LaLiga a las órdenes de Gattuso, en el partido de la jornada 3 de la campaña pasada, el mismo día que Diego López. El italiano le dio cierto protagonismo, Supercopa de España incluida, pero con Baraja no encontró su sitio en el tramo decisivo por la salvación. En parte, al menos durante varias semanas, por esas molestias en la espalda que se han vuelto a reproducir. Este curso, ya con ficha de primera plantilla, con el dorsal 21 y con contrato hasta 2027, Fran Pérez se ha convertido en indispensable para el técnico vallisoletano.

Su eclosión en el Valencia CF le ha hecho también convertirse en un fijo en España Sub-21, en la que ya se ha estrenado como goleador en los siete partidos que lleva disputados, cuatro de ellos como titular. En ese contexto, y tras haber ido a todas las últimas listas, aparece en el horizonte la disputa de los JJOO de París. Un sueño para cualquier deportista que este año se colará de lleno en la pretemporada che, ya que se disputa entre el 24 de julio y el 10 de agosto.