Foulquier dice adiós

Valencia - Publicado el 24 may 2025, 09:41 - Actualizado 24 may 2025, 10:02

Con el pitido final a la temporada anoche en Sevilla, los futbolistas comienzan las vacaciones. Es momento de las despedidas, algunos con un hasta luego, para otros, un hasta siempre. Lo de Foulquier es un adiós. Así al menos se interpreta ya que, según ha podido saber Deportes COPE Valencia, el jugador de Guadalupe ya se ha despedido de sus compañeros en el vestuario sabedor de que su futuro está lejos del Valencia CF.

El lateral acaba contrato el próximo 30 de junio y tras no llegar a un acuerdo de renovación ante la oferta insuficiente que hace ya bastantes meses le puso el club sobre la mesa, está decidido a aceptar otro destino lejos de Mestalla. Llegados a su último año de contrato, se le propuso un año más de contrato con otro opcional condicionado a una serie de cláusulas que tienen que ver con su rol durante esa primera temporada en el equipo.

VCF Ha disputado 137 partidos con la camiseta valencianista

El jugador no estaba dispuesto a aceptar de ninguna manera el 1+1. Quería dos temporadas en firme o no renovaría, y así parece que va a ser toda vez que el club tampoco tiene voluntad de moverse respecto a la oferta presentada. Con 32 años, Peter Lim no acepta ofrecer a un jugador, Foulquier u otro, más allá de una temporada fija. Es una orden desde Singapur y hay poco recorrido en la negociación.

Así que, salvo giro inesperado en un último intento de Carlos Corberán, principal valedor de la continuidad del lateral hoy en día, los caminos de Foulquier y el Valencia CF se separan después de cuatro temporadas en el conjunto blanquinegro con el que ha disputado un total de 137 partidos.

VCF Firmó en 2021 procedente del Granada

Esta semana se tiene que producir la reunión para la planificación deportiva de la próxima temporada y Corberán y Corona tienen mucho trabajo. Se marchan los cedidos, Sadiq, Enzo, Iván Jaime, Rafa Mir y Aarons. Mamardashvili y Jaume dejan solo a Dimitrievski en la portería. El técnico no cuenta con futbolistas como Guillamón o Canós (aunque la operación del de Nules, complica su salida). La duda de Fran Pérez. Y en la rampa de salida están jugadores como Mosquera, Javi Guerra o el propio Yarek.

Mucho trabajo al que se suma el problema en el lateral derecho. La salida de Foulquier y la lesión de Thierry Rendall que podría perderse el primer mes y medio de competición, dejan huérfana la posición.