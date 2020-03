Ferran, el Valencia CF y la Bundesliga

La crisis del coronavirus tiene suspendidas las competiciones pero no el movimiento en los despachos. El famoso ‘teletrabajo’ es una realidad en nuestro día a día y también en el planeta fútbol. Clubes y agentes siguen en permanente contacto en busca de soluciones futuras para problemas actuales. Fichajes, ventas, renovaciones. Y en eso están también en el Valencia CF. En conversaciones con todas las partes menos, posiblemente, con la de mayor repercusión: la renovación de Ferran Torres.

Tal y como informamos en COPE hace un mes, el Valencia CF trabajó intensamente por sentar las bases de una renovación de vital importancia para la entidad. Dicho por todos, Ferran Torres está llamado a ser un futbolista diferencial en los próximos años y sus números esta temporada así lo dicen. Ha dado un paso al frente y con la continuidad en su juego en forma de minutos ha confirmado aquello que ya se vislumbraba desde su formación: está llamado a marcar diferencias. Pero no hay manera. La parcela deportiva encabezada por César Sánchez no ha conseguido obtener ningún tipo de respuesta a la propuesta realizada por el club que, como desvelábamos en Deportes COPE Valencia, situaría a Ferran Torres entre los cinco jugadores más valorados a nivel económico de la plantilla.

Un contrato largo, acorde con su proyección, con status de futbolista importante en su salario y con galones en el vestuario con solo 20 años. Pero nada. Su agencia de representación no ha respondido. No sabe no contesta. Ni la descartan, ni por supuesto la aceptan. Ni dicen que quieren seguir ni tampoco que prefieren separar sus caminos y buscar una venta el próximo mercado. El silencio por respuesta. Largas a una negociación que consiguió afrontar el club a raíz del nombramiento de César Sánchez como director del área de fútbol. Una renovación que se debió afrontar en verano pero que se ha ido demorando hasta la actualidad, con el jugador terminando contrato en junio de 2021 y con muchos pretendientes en el exterior.

El día de su renovación en 2018

Ya en su última revisión contractual (2018) informamos que su agencia de representación (Leaderbrock) prefería firmar contratos de corta duración para manejar desde la empresa los tiempos.

Tal es así que, según ha podido saber COPE Valencia, sus agentes ya conversaron con el Real Madrid hace unos meses y en las últimas semanas con el fútbol alemán. Leipzig y Borussia Dortmund han escuchado la situación del jugador de Foios y lo tienen anotado en su agenda. De hecho, las posibles salidas este verano de Jadon Sancho y/o Erling Haaland podrían facilitar la llegada de Ferran Torres al conjunto de Dortmund, acostumbrado a apostar por este perfil de jugador.

Son formas de manejar las operaciones. Hay ejemplos cercanos. La misma agencia de representación hizo algo muy parecido a esto con el Levante UD y sus representados Víctor Camarasa y Jason Remeseiro. En la actualidad con Unai Núñez en el Athletic Club. Por poner un caso contrario, está Carlos Soler. La penúltima perla de la cantera valencianista, afrontó esta misma temporada su revisión contractual. Su mejora. La primera importante una vez consolidado en el equipo y en la categoría. Pudo apretar en la negociación, tensar la cuerda, exigir lo suyo. Indiscutible en las alineaciones, internacional sub-21, con casi 150 partidos con solo 23 años y un valor de mercado de 50 millones de euros. Pretendido por clubes de la Premier League. Pero Soler lo tuvo claro desde el principio: ‘no quiero ningún conflicto con el club. Mi único objetivo es renovar’. Así se lo transmitió a sus representantes (Promoesport) el primer día que se sentaron a hablar. Y su renovación no tardó en llegar. Puede que mañana, no sería de extrañar, llegue una oferta por él. Puede que la escuche. Faltaría más. Pero siempre respetando al club que lo crió y le dio la oportunidad de su vida. Ser futbolista profesional en casa. Jugar en Mestalla. Ganar una Copa del Rey. Otra manera de proceder.

En el Valencia CF no entienden el desapego. Ferran Torres ha sido una apuesta clara del club desde su formación, cuando cuidaron con mimo del chico, hasta su irrupción en el primer equipo. Jugó con Marcelino y lo hace con Celades. Y si algo ha defendido la entidad en los últimos tiempos, ha sido a los canteranos. Hasta el punto de utilizarlos como arma arrojadiza contra el anterior técnico. Por eso, contemplan ahora mismo todos los escenarios posibles, aunque son conscientes que, tras haber hecho un esfuerzo considerable en la propuesta que se le pasó al jugador, es muy difícil que siga en la entidad de Mestalla.

Eso sí, no está por la labor de regalar al futbolista. Su precio de mercado está en torno a los 50 millones de euros y aquel club que lo quiera este verano tendrá que ofrecer una buena suma de dinero para llevárselo. La última palabra la tendrá Lim. O pensárselo mejor y renovar. Entrar en el último año de contrato sin encontrar una solución no será bueno para el club. Pero tampoco para Ferran.