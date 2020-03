Estos chicos siguen siendo de oro

El valor de mercado siempre es una variable discutible. Un futbolista vale lo que un club está dispuesto a pagar por él, en función de un sinfín de circunstancias: edad, posición, años de contrato, posible retorno, pasaporte... En cualquier caso, el prestigioso observatorio suizo CIES ha establecido toda una serie de parámetros para publicar un listado con los jóvenes futbolistas (nacidos a partir del año 2000) con mayor estimación económica.

Esta peculiar clasificación está liderada por el británico del Borussia Dortmund Jadon Sancho con un valor de mercado cercano a los 200 millones de euros y por el noruego del mismo equipo, Erling Haland que está ligeramente por encima de los 100 kilos.

El valencianista Ferran Torres ocupa la quinta posición y puede presumir de ser el primer español. Según este observatorio su precio estimado es de 55,2 millones de euros, pese a que sólo tiene poco más de un año de contrato con el conjunto che (hasta junio de 2021) y su cláusula de rescisión es de 100 millones.

Ferran se ha convertido en un jugador imprescindible para Albert Celades (el cuarto en mayor cantidad de minutos disputados) y esta temporada ha logrado seis goles (cuatro en Liga y dos en Champions) y ha dado siete asistencias.

Top estimated transfer values for big-5 league players born in the 2000s, 6th to 10th: @FerranTorres20 #camavinga @masongreenwood @PhilFoden #moisekean Top 5⃣0⃣ in @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/V1HmEeaJd4 pic.twitter.com/Xye0rTsuTF