Felipe: "No es una final, es un partido que nos acerca un poco o nos aleja mucho"

El entrenador del Levante UD, Felipe Miñambres, aseguró este viernes que el partido del sábado ante el Eibar no es una final pero admitió que el resultado sí que les podría acercar “un poco” o alejar “mucho” de su objetivo por subir a Primera.



“Final es una cosa, fue lo del año pasado ante el Alavés, estos son partidos importantes. Finales son otras cosas pero tendemos a darle un dramatismo a las cosa y llevamos cinco o seis semanas así. Ganar nos acerca a nuestro objetivo y perder te va separando. En realidad no es una final, es un partido que nos acerca un poco o nos aleja mucho”, indicó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido.



El entrenador del Levante se mostró convencido de que pueden cambiar la irregularidad de toda la temporada en este tramo final porque están “capacitados para ganar” a cualquier rival.



“¿Por qué no? Las cosas se rompen. Hay que pelear por rebelarnos. Estamos capacitados para ganar ante cualquiera. Es muy bonito cambiar la historia y dinámicas y situaciones. Es un momento crucial y muy bonito para cambiarlo. Leche, vamos a ir a por ello y seguir teniendo las esperanzas”, comentó.



“Miro (al resto) pero no me paro mucho a hacer cábalas. Tenemos que ganar y hacer nuestro trabajo. Hay que ganar el sábado y que cada uno haga lo que pueda. Si ganamos el nuestro, estaremos felices y alargaremos nuestra esperanza por entrar”, agregó.



Sobre el Eibar, que se presenta en València como tercer clasificado y como el equipo más goleador, el entrenador del Levante destacó el potencial de todos sus jugadores.



“Son muy buen equipo con la pelota, que te somete por dentro y que tienen muy buenos jugadores en todas las posiciones. Vamos a tratar de imponernos. Será complicado, pero hemos tenido rivales parecidos. Son complicados de defender, lo haremos desde el esfuerzo y la solidaridad”, aseguró.

Además, Felipe reconoció que está “hablando” con entrenadores de cara a la próxima temporada, pero no quiso profundizar en más detalles. “En eso estamos, haciendo nuestro trabajo. Por la mañana estoy en el equipo, pero a día de hoy no tenemos entrenador. Estamos en el proceso que corresponde", subrayó.



Tampoco quiso Felipe criticar la designación del colegiado Arcediano Monescillo, quien ya les pitó esta temporada dos partidos en los que el Levante se sintió perjudicado. “No me preocupa, no puedo hacer nada. Esperemos que tengan un buen día y que no haya equivocaciones y si las hay que sean para nosotros. No le presto atención a los árbitros”, deslizó el entrenador leonés.