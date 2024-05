Jaén acoge el V Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva, Olivar y Salud

El Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceite de Oliva (INUO) de la Universidad de Jaén, con la colaboración de la Diputación de Jaén, organiza hasta el sábado 11 de mayo el V Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva, Olivar y Salud, cuyo objetivo fundamental es “avanzar, desde el saber y la investigación científica, en el reconocimiento general del aceite de oliva como producto saludable de primer nivel”. Así lo ha asegurado en la inauguración de este encuentro el Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, un acto que ha contado con las intervenciones del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo, y el Director del Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva de la UJA, el catedrático Juan Bautista Barroso.

En su intervención, Nicolás Ruiz ha asegurado que, con la organización de este congreso, “la Universidad de Jaén continúa impulsando y liderando la formación, la investigación, la innovación, en definitiva, el conocimiento, del sector oleícola en la provincia de Jaén”. “Son cinco ediciones ya de este evento, que nos ha situado como un referente mundial en la materia, en el que, edición tras edición, se han ido exponiendo los últimos avances científicos y descubrimientos sobre los beneficios del aceite de oliva en la salud”, ha explicado.









En esta edición participan algunos de los mayores expertos nacionales e internacionales en la materia, investigadores y profesionales de la salud, junto con destacados científicos y divulgadores a nivel global, que tratarán otros aspectos relacionados tanto con lo saludable, como con otras perspectivas, como la sostenibilidad y la economía circular. “Uno de los rasgos distintivos de este congreso ha sido buscar nuevas temáticas y nuevas miradas. No hay una verdadera salud humana si nuestro entorno no es saludable, si no garantizamos la salud del planeta. De ahí que esta quinta edición del congreso aborde también la relación del olivar con el medio ambiente, así como los retos y desafíos más actuales, como la influencia del cambio climático en la calidad y en la producción de los aceites de oliva”, ha indicado Nicolás Ruiz. En este sentido, el Rector se ha referido a que, en un contexto de cambio climático, “el olivar tiene una potencialidad enorme para mejorar la sostenibilidad del planeta, porque puede ayudar a tener un mundo más descarbonizado y más verde”. “Además, esa orientación hacia la sostenibilidad se convierte, también, en un importante vector de desarrollo socio-económico para este territorio, mediante actividades como el aprovechamiento de los residuos que genera el olivar”, ha afirmado.









De esta manera, el V Congreso Internacional sobre Aceite de Oliva, Olivar y Salud pretende generar conclusiones sobre cuáles deben ser las estrategias más convenientes del sector oleícola, desde el punto de vista de la investigación y la innovación en relación a las temáticas que aborda. “La UJA quiere seguir fortaleciendo, desde Jaén y para el mundo, la investigación sobre olivar y aceite de oliva y, por lo tanto, seguir siendo la referencia para transmitir al mundo y transferir al sector los últimos avances científicos en este campo”, ha asegurado el Rector, que ha puesto en valor el papel del INUO, “por su elevada capacidad de generación y transferencia del conocimiento, agente de referencia en formación, investigación, innovación y divulgación dirigida al sector oleícola y a la sociedad en su conjunto”.

Por su parte, Juan Bautista Barroso se ha referido al INUO como “la referencia internacional en investigación e innovación y excelencia del sector”, destacando su “alta capacidad para transferir el conocimiento generado al ecosistema del entorno”, gracias a que aglutina a más de un centenar de investigadores de distintas disciplinas “para ofrecer soluciones al sector que favorezcan su modernización, profesionalización y mayor productividad”, siendo este congreso “el claro ejemplo que nos posiciona como principal actor”. Sobre el mismo, ha indicado que esta quinta edición continua el legado de los cuatro primeros congresos internacionales celebrados en Jaén. “Desde la primera edición han sido muchos los avances científicos en el campo de la investigación del aceite de oliva y la salud. Asimismo, desde su origen se han buscado también nuevas perspectivas, abriendo la temática a una concepción mucho más global del concepto de salud y su relación con el olivar y el aceite de oliva, que básicamente es que no hay verdadera salud humana si nuestro entorno no llega a ser saludable. De ahí que el congreso también aborde la relación del olivar con el medio ambiente y las visiones más actuales, como la influencia del cambio climático en la producción de aceite de oliva”, ha declarado.

En este sentido, durante la celebración del congreso se abordarán temas como el aceite de oliva y su impacto en la salud, la cultura nutricional, la gastronomía, así como la sostenibilidad y los desafíos relacionados con el cambio climático, a través del desarrollo de diferentes sesiones científicas donde se explorará el papel del aceite de oliva en la prevención de enfermedades en el siglo XXI, tales como enfermedades degenerativas, cardiovasculares o cáncer. También se tratarán aspectos de la nutrición saludable, como la dieta mediterránea y el papel protagonista que desempeña el AOVE, la restauración y la influencia del cambio climático en la calidad y propiedades saludables de los aceites de oliva.