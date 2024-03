Felipe: “Cada uno cuando va al estadio es libre… unas cosas ayudan y otras perjudican”

El Sporting, un equipo especial para Felipe

Cuando voy a Gijón siempre es especial porque te vienen recuerdos de la ciudad y del club. Estuve tres años que fueron el inicio de mi carrera en el fútbol profesional. Son alegrías todo lo que viví allí y orgulloso porque fue el primer paso para ir a la Selección española. Feliz de enfrentarme a ellos, con la necesidad de ganar y hacer un buen partido, cambiar la dinámica, en eso estamos y queremos conseguir. Todos los partidos son muy igualados y esperamos esta semana estar mejor en algunos aspectos y mantener otros que tuvimos en Oviedo.

La intensidad y energía del equipo

Las actitudes son buenas pero tenemos que trasladar eso al partido del domingo y esa energía que tenemos, que es en realidad lo que uno entrena. Nos ganaron con tres centros al área que debemos corregir, tenemos que ser más fuertes para no perder lo que nos ganamos con juego .

Álex Valle, recuperado



Está disponible, es una alegría porque ahora nos vienen muchos partidos seguidos. Trabajó con normalidad toda la semana.

La titularidad de Buba

Hay que mirarlo porque es un chico joven, en un escenario difícil y con el campo pesado nos dio un buen rendimiento en Oviedo y a tratar de que vaya mejorando. No parece que sea tan joven aunque tenga 16 años.

El Sporting de Gijón

Es un equipo fuerte a nivel defensivo, les gusta jugar al espacio. Fuera de su estadio a veces es diferente el equipo. Es uno de los de arriba y nosotros queremos ocupar esos puestos, pero para eso necesitamos ganar a los que están en esos puestos para disminuir la distancia y acercarnos y pasarlos y éste es el partido que debemos ganar.

La responsabilidad de Felipe y la opinión de la grada

Soy una parte más, en este momento me ha tocado asumir esta responsabilidad y cada uno lo puede interpretar de una forma. Voy a intentar ayudar, mi ego lo tengo cubierto por encima de lo que nunca pensé como jugador y director deportivo. No he querido nunca protagonismo. Consideramos que debo estar aquí y no me preocupa tanto mi persona como el equipo. Yo lo que quiero es que animen a los jugadores y lo apoyen porque es mucho más fácil. En el fútbol las cosas cambian de un gol a otro, llevo mucho en esto y estoy preparado para lo que venga pero me gustaría tener el apoyo de nuestra gente y será más fácil para nosotros y más difícil para el contrario. Cada uno cuando va al estadio es libre de hacer y de sentir lo que quiera, unas cosas ayudan y otras perjudican pero cada uno es libre de expresarlo como lo sienta. A nosotros nos pagan para eso y para aguantar y cambiar la tendencia y la opinión general.