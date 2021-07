La atleta valenciana ha atendido a DEPORTES COPE VALENCIA unas horas antes de partir a Tokio. Su objetivo: alcanzar la final y mejorar su marca personal.

Estarás en tu habitación con la maleta abierta...

Sí, estoy ultimando las cosas que meter a la maleta, con mucha ilusión.

¿Se ha hecho todo muy largo? No son unos Juegos Olímpicos cualesquiera, es una cita absolutamente especial, ya no solo porque van a tener lugar más de un año después sino por cómo se van a celebrar, sin público...

Siempre digo que haya público o no, no quita que sean unos Juegos. Es la misma ilusión, las mismas ganas, me ha costado mucho llegar hasta aquí ya que he pasado por muchas lesiones, he ido a contratiempo durante toda la temporada, en los momentos en los que estaba bien de forma me lesionaba... me he podido recomponer a eso y conseguir la marca.

Si los Juegos se llegan a celebrar en 2020, ¿te habría dado tiempo?

No, ya que justo cuando salimos de la cuarentena tuve un accidente y me lesioné. Estuve toda la temporada de aire libre sin entrenar y sin competir. Ha sido un punto a favor.

¿Con qué objetivos viajas a Tokio?

Mi objetivo es ir a por la marca personal. Creo que haciéndola estaría en la final.

¿Qué esperas de Tokio? De la ciudad olímpicas, ambiente…

Nunca he estado en unos Juegos, tampoco te sabría decir qué me imagino. Es verdad que he visto vídeos y fotos de compañeros que están allí, me han dicho que por tema Covid las horas de entrenamiento están más controladas. Del cuarto tampoco se puede salir mucho, solo para comer y entrenar. Voy con la ilusión de mis primeros Juegos y todo eso no me va a importar.

La delegación de atletismo español sale el viernes...

Sí, mañana nos concentramos todos en Madrid y el viernes saldremos.